Ankara Dolmuş Şoförleri Nereye Şikayet Edilir? Dolmuş Kayıp Eşya Nasıl Bulunur? Dolmuş Kayıp Eşya Adres Ve İletişim Bilgileri…

Belediye bünyesinde bulunmayan taksi ve dolmuş gibi toplu taşıma araçları, daha denetimsiz hareket edemesin ve müşteri için herhangi bir problem çıkartamasın diye Ankara büyükşehir Belediyesi mavi masayı hizmete sokuyor.

Ankara Dolmuş Şoförleri Nereye Şikayet Edilir?



Dolmuş şoförleri, belediye şoförlerine göre daha az denetlenebiliyor. Özellikle Ankara’da minibüsçüler esnaf odasına bağlı olan dolmuş şoförleri, müşteriyi rahatsız edici herhangi bir tavrında kolaylıkla şikayet edilebiliyor. Peki, Ankara dolmuş şoförleri nereye şikayet edilir? Ankara’da yaşayan vatandaşlar belediye bünyesinde bulunmayan her araç için (dolmuş, taksi vb.) Ankara Büyükşehir Belediyesi mavi masaya şikayette bulunabiliyor. Bunun için ise; şikayetçi olan vatandaşın telefonunun kısa mesaj bölümüne girerek, T.C. kimlik numarasını yazması, bir boşluk bırakması ve ardından istek, şikayet veya önerisini yazarak 6284’e mesaj olarak göndermesi gerekiyor. Öte yandan Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası’nın internet sitesi üzerinden de http://www.ankmin.org.tr/tr/istek-sikayet linki kullanılarak, vatandaşlar; şikayet, istek veya önerilerini iletebiliyor. >>