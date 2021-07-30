Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Nerede, Adres Ve İletişim Bilgileri Nelerdir? Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Kim?

En az otobüsler kadar ulaşımda tercih edilen bir vasıta olan dolmuşlar denetimsiz bırakıldığı anda konforsuz bir yolculuk ortaya çıkarabiliyor. Ankara’da şehrin pek çok noktasına ulaşan bu dolmuşlar, başkentte Minibüsçüler Esnaf Odası tarafından sıklıkla denetleniyor. Bu sayede konforlu bir yolculuğu garanti eden başkent minibüsleri, gelişmiş şikayet ağı ile de müşterinin fikrini önemsediğini gösteriyor.

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Nerede, Adres Ve İletişim Bilgileri Nelerdir?



Ankara’da minibüsler, “Minibüsçüler Esnaf Odası” tarafından denetleniyor. Peki, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası nerede, adres ve iletişim bilgileri nelerdir? Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası’na ulaşmak isteyen bir vatandaşın Altındağ ilçesi Ulus bölgesine gitmesi gerekiyor. Burada bulunan Hisar Parkı Caddesi üzerinde yer alan Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası, Karabey İş Hanı kat 3 daire 4’te hizmet veriyor. Hafta içi her gün sabah saat 08.00 ile 12.00 arası, öğleden sonra ise saat 13.00 ile 17.00 arasında hizmet veren Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası’na 0 312 310 77 18 numaralı telefondan da ulaşılabiliyor. Bu oda başkentlilere ayrıca http://www.ankmin.org.tr uzantılı internet sitesi aracılığıyla da hizmet veriyor. >>