Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Nerede, Adres Ve İletişim Bilgileri Nelerdir? Ankara Minibüsçüler Odası Başkanı Kim?
Ankara’nın pek çok noktasına ulaşımın kolaylaştıran dolmuşlar, başkentlilerin her daim yakın markajında bulunuyor. Daha küçük olmaları nedeniyle trafikte otobüslere göre daha hızlı yol alabilen dolmuşlar, düzenli olarak denetlendiğinde ulaşım için sıkça tercih edilir hale geliyor. Peki; Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası nerede, adres ve iletişim bilgileri nelerdir? Ankara Minibüsçüler Odası başkanı kim? İşte, minibüs şikayet hattı telefon numarası ve daha fazlası…
En az otobüsler kadar ulaşımda tercih edilen bir vasıta olan dolmuşlar denetimsiz bırakıldığı anda konforsuz bir yolculuk ortaya çıkarabiliyor. Ankara’da şehrin pek çok noktasına ulaşan bu dolmuşlar, başkentte Minibüsçüler Esnaf Odası tarafından sıklıkla denetleniyor. Bu sayede konforlu bir yolculuğu garanti eden başkent minibüsleri, gelişmiş şikayet ağı ile de müşterinin fikrini önemsediğini gösteriyor.
Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Nerede, Adres Ve İletişim Bilgileri Nelerdir?
Ankara’da minibüsler, “Minibüsçüler Esnaf Odası” tarafından denetleniyor. Peki, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası nerede, adres ve iletişim bilgileri nelerdir? Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası’na ulaşmak isteyen bir vatandaşın Altındağ ilçesi Ulus bölgesine gitmesi gerekiyor. Burada bulunan Hisar Parkı Caddesi üzerinde yer alan Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası, Karabey İş Hanı kat 3 daire 4’te hizmet veriyor. Hafta içi her gün sabah saat 08.00 ile 12.00 arası, öğleden sonra ise saat 13.00 ile 17.00 arasında hizmet veren Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası’na 0 312 310 77 18 numaralı telefondan da ulaşılabiliyor. Bu oda başkentlilere ayrıca http://www.ankmin.org.tr uzantılı internet sitesi aracılığıyla da hizmet veriyor. >>
30 Tem 2021 - 13:52 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.