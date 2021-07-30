Demet Özdemir Minisini Çekip Cayır Cayır Yaktı! İçler Titreyince Oğuzhan Koç Noktayı Koydu! Sevgilisinden Yorumlara Veto Geldi! “Hay Maşallah!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden Demet Özdemir sosyal medyayı yakıp yıktı! Erkenci Kuş dizisinden sonra gündeme bomba gibi düşen başarılı oyuncu, adını sadece Türkiye’ye değil aynı zamanda dünyaya duyurmuştu! Şimdilerde sevgilisiyle tatilde olan başarılı oyuncu, mini eteğini giyip sosyal medyayı resmen cayır cayır yaktı!
En son TV8 ekranlarının en sevilen dizisi olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yer almış olan başarılı isim, sadece komedi tarzında değil dram dizisinde de başarılı bir şekilde oynayacağını göstermişti. Dizide Zeynep karakterine hayat veren oyuncu, karakteri yüzünden birçok eleştiri alsa bile oyunculuğunu kanıtlamıştı!
Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız kitabından esinlenerek hayata geçirilen dizi ilk sezonuyla reyting rekorları kırmıştı. İkinci sezonunda ise dizinin hikayesi bambaşka bir yöne çekildiği için seyirciler dizinin seyir keyfi kalmadığından şikayetçi olmuş ve dizi final yapmıştı. Dizinin finaliyle kendisini tatillerde bulan Demet Özdemir, tatil pozlarıyla yürekleri hoplatmıştı! Tatil pozların bir yenisini ekleyen başarılı oyuncu şok etkisi yarattı. Peki, Demet Özdemir nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.