Serenay Sarıkaya’dan Şok Değişim! Öyle Bir İmaj Değişikliği Yaşamış Ki, Milyonlar Çılgına Döndü! “Bu Ne Hal Serenay”

Lale Devri, Medcezir gibi birbirinden başarılı dizilerde yer almış olan Serenay Sarıkaya, uzun bir süredir ise ekranlarda bulunmuyor. Şahmeran dizisiyle Netflix platformunda yer alacak olan Serenay Sarıkaya ise hayranlarını mutlu etmişti. Çocukken dizilerde çalışmaya başlayan Serenay Sarıkaya artık resmen çekici bir kadın!

Ülkemizin en beğenilen kadınlarından biri olan Serenay Sarıkaya, hem paylaşımlarıyla hem de her hareketiyle gündeme bomba gibi düşüyor. Son zamanlarda Cem Yılmaz’la birlikteliği gündem olan Serenay Sarıkaya, milyonların kalbini kazanmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan başarılı oyuncunun tatil pozları ise yüreklerin hoplamasına neden oluyor. Peki, Serenay Sarıkaya nasıl bir değişim yaşadı?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

