Serenay Sarıkaya’dan Şok Değişim! Öyle Bir İmaj Değişikliği Yaşamış Ki, Milyonlar Çılgına Döndü! “Bu Ne Hal Serenay”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya’dan şok değişim! Yıllar içerisinde öyle bir değişim yaşamış ki, sevenleri bile “Bu ne hal Serenay!” yorumunda bulundu! Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya, dengelerin değişmesine neden oldu.
Lale Devri, Medcezir gibi birbirinden başarılı dizilerde yer almış olan Serenay Sarıkaya, uzun bir süredir ise ekranlarda bulunmuyor. Şahmeran dizisiyle Netflix platformunda yer alacak olan Serenay Sarıkaya ise hayranlarını mutlu etmişti. Çocukken dizilerde çalışmaya başlayan Serenay Sarıkaya artık resmen çekici bir kadın!
Ülkemizin en beğenilen kadınlarından biri olan Serenay Sarıkaya, hem paylaşımlarıyla hem de her hareketiyle gündeme bomba gibi düşüyor. Son zamanlarda Cem Yılmaz’la birlikteliği gündem olan Serenay Sarıkaya, milyonların kalbini kazanmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan başarılı oyuncunun tatil pozları ise yüreklerin hoplamasına neden oluyor. Peki, Serenay Sarıkaya nasıl bir değişim yaşadı?
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30 Tem 2021 - 17:55 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.