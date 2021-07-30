- 30 Tem 2021 - 18:26 G: 30 Tem 2021 - 18:36

Masterchef Mehmet Şefin Yarışmadan Çekildiği Onaylandı! Yeni İşi Belli Oldu, Her Şeyi Açıkladı! Bundan Sonra Masterchef Yarışmasında…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasının jürisi olan Mehmet Yalçınkaya’nın yarışmadan çekildiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Mehmet Şef ise çıkan iddialara sessiz kalmayı tercih edince bu da iddiaların artmasına neden olmuştu. İddialara cevap niteliğinde bir paylaşım ise kısa bir süre önce resmen geldi.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir heyecanla izleniyor. Dikkatleri üzerine çeken yarışmada ise ön elemeler kısa bir süre önce bitti ve üçlü düellolar başlamıştı. Sevilerek takip edilen yarışmanın jüri koltuğunda oturan Mehmet Yalçınkaya ise Masterchef yarışmasını Masterchef yapan isimlerden birisiydi.

Yarışmacılar her ne kadar sezon boyunca gündem olarak kalsalar bile şeflerin her sezon trendi devam ediyor. Binlerce kişinin kalbinde yeri olan Mehmet Şef, kısa bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak; “Denizden” isimli kitabının çıktığını duyurmuştu. Kitabının çıkışı ise “Masterchef yarışmasından ayrılıyor” yorumlarına neden olmuştu. Peki, şimdi neler oluyor?

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30 Tem 2021 - 18:26 Ankara- Yaşam

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