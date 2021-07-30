Masterchef Mehmet Şefin Yarışmadan Çekildiği Onaylandı! Yeni İşi Belli Oldu, Her Şeyi Açıkladı! Bundan Sonra Masterchef Yarışmasında…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasının jürisi olan Mehmet Yalçınkaya’nın yarışmadan çekildiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Mehmet Şef ise çıkan iddialara sessiz kalmayı tercih edince bu da iddiaların artmasına neden olmuştu. İddialara cevap niteliğinde bir paylaşım ise kısa bir süre önce resmen geldi.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir heyecanla izleniyor. Dikkatleri üzerine çeken yarışmada ise ön elemeler kısa bir süre önce bitti ve üçlü düellolar başlamıştı. Sevilerek takip edilen yarışmanın jüri koltuğunda oturan Mehmet Yalçınkaya ise Masterchef yarışmasını Masterchef yapan isimlerden birisiydi.
Yarışmacılar her ne kadar sezon boyunca gündem olarak kalsalar bile şeflerin her sezon trendi devam ediyor. Binlerce kişinin kalbinde yeri olan Mehmet Şef, kısa bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak; “Denizden” isimli kitabının çıktığını duyurmuştu. Kitabının çıkışı ise “Masterchef yarışmasından ayrılıyor” yorumlarına neden olmuştu. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.