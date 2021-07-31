Dünden Bugüne Kalanlar! İşte Kripto Para Dünyasında Olanlar!

İlk 10'da %3,47 değer kaybeden Polkadot 14,64 dolardan işlem görürken Dogecoin de %2'yi aşan kaybıyla 20 sentte tutunmaya çalışıyor.

İlk 100’de günün enlerine göz atalım. Bu liste TSİ 17.54 itibarıyla, piyasa hacmine göre en büyük 100 kripto para biriminin son 24 saatteki değişim oranları göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

En çok değer kazanan kripto paralar

En çok değer kaybeden kripto paralar

Microstrategy zarar etmesine rağmen Bitcoin almaya devam edecek

Geçen sene kripto para alanına kurumsal ilgiyi ateşleyen en önemli şirketler arasında yer alan Microstrategy, Bitcoin sevdasını sürdürüyor. 2021’nin ikinci çeyreğine dair finansal sonuçlarını yayımlayan şirket, BTC yatırımlarından 689,9 milyon dolar zarar ettiklerini duyurdu.

30 Haziran’a dek 19.159 dolar ortalama fiyattan 2,051 milyar dolarlık BTC varlığını elinde tutan Microstrategy, yılın ikinci çeyreğinde bundan biraz daha pahalıya alımlar yapmayı sürdürdü. Şirketin CEO’su J. Saylor, ikinci çeyrekte zarar etmelerine karşın Bitcoin almaya devam edeceklerini açıkladı.

Saylor şöyle konuştu:

“Dijital varlık stratejimizin sonuçlarından memnunuz. En son sermaye artırımımız, şu anda 105.000 Bitcoin'i aşan dijital varlıklarımızı daha da genişletmemize izin verdi. İleriye dönük olarak, dijital varlık stratejimize ek sermaye sağlamaya devam etme niyetindeyiz.”

Milyar dolarlık şirket BTC’yi bir hazine varlığı olarak tutmak konusunda en cesur kuruluşlar arasında bulunuyor. Onlarca yıldır pek çok firmanın altın veya gelensel para birimleriyle yatırım yaptığı düşünüldüğünde Microstrategy’nin bu yaklaşımı, kurumsal ilginin azaldığı şu günlerde kamuoyuna umut aşılıyor.

Binance Vadelileri, Avrupa ülkelerinden çekiliyor

Dünyanın en popüler kripto para borsası Binance, Avrupa ülkelerinde vadeli işlem ve türev operasyonlarını sonlandıracağını açıkladı.

Son günlerde pek çok ülkenin finansal düzenleyicileri tarafından baskı altına alınan ve bu baskılara yanıt vermek için her gün yeni hamlelerle gündeme gelen Binance, Avrupa ülkelerine vadeli işlem hizmeti vermeyi bırakıyor. Borsa ayrıca Almanya, Hollanda ve İtalya’daki kullanıcıların şu andan itibaren yeni vadeli işlem hesabı da açamayacağını açıkladı.

Avrupa ülkelerindeki Binance kullanıcılarının vadeli işlem ve türev kısmında yer alan fonlarını çekmek ve hesaplarını kapatmak için üç aylık süresi bugün başladı.

Borsa tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

Vadeli işlemler büyük risk taşırken hem büyük kâr hem de büyük zarar olasılığı barındırır. Geçmiş kazançlar gelecekteki getirilerin göstergesi değildir. Sert fiyat hareketlerinde marj varlıklarınızın tamamı nakde çevrilebilir.

Bu hafta Malezya’nın yasaklama kararıyla sarsılan Binance’te yeni üyelerin kullanabileceği kaldıraç miktarı da yüzde 95 azaltılarak 20x’e getirilmişti.

Balinaların biriktirdiği BTC miktarı rekor kırdı

100 ila 10 bin arasında BTC tutan büyük Bitcoin yatırımcılarının son 1 ayda fonlarına yaklaşık 130 bin BTC daha eklediği ortaya çıktı.

Kripto para analiz firması Santiment tarafından sağlanan verilere göre Bitcoin balinaları son ayda BTC biriktirmek konusunda daha istekli davrandı. 100-10.000 arasında BTC tutan yatırımcıların tuttuğu toplam miktar 9,19 milyon token ile rekor kırdı. 22 Mayıs’tan beri balinaların cüzdanlarına eklediği toplam tutar ise 170.000 BTC’yi geçti.

Firma tarafından yapılan açıklamada Bitcoin’in sosyal hacminin ve ticaret hacminin de hızla arttığı ifade edildi. Santiment bu bilgileri özellikle son üç haftanın en yüksek seviyesine tırmanan adres etkinliğinden yola çıkarak elde ettiklerini belirtti. Tüm bu verilerin bir arada pozitif seyretmesiyle BTC fiyatı da 40.000 dolara yeniden dayandı.

Alman hükümeti kripto paraların önünü açabilir

Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi konumunda bulunan Almanya, kripto paralar için faydalı olabilecek bir yasayı geçirmeye hazırlanıyor. Bu yasayla özellikle kurumsal yatırımcıların kripto paralarla etkileşime geçerken daha rahat olabilecekleri ifade ediliyor.

Bloomberg tarafından aktarılan habere göre Alman hükümeti, Spezialfonds ismi verilen fonların yöneticilerinin kripto para yatırımı yapmasına doğrudan izin vermek için bir yasa çıkarıyor. Yasa uyarınca fon yöneticileri, portföylerinin %20’sine kadar bir tutarla Bitcoin veya diğer dijital paralara doğrudan yatırım yapabilecek.

Tüm özel fonların kripto paralara %20 yatırım yapması halinde kripto para endüstrisine yaklaşık 415 milyar dolarlık bir akış olabileceği hesap ediliyor. Alman BVI’nın kripto para uzmanlarından Tim Kreutzmann, bu fonların büyük olasılıkla temkinli davranacağını ve %20’nin oldukça altında bir tutarda yatırım yapacaklarını öngörüyor.

Ancak yine de kurumsal yatırımcıların yasalarla önlerinin açılması, kripto para endüstrisi adına son derece pozitif bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Mastercard CEO’sundan kripto para açıklaması

2020’de PayPal’ın kripto para alım satım hizmeti başlatmasıyla gözler diğer ödeme devlerine çevrilmişti. Özellikle Visa ve Mastercard’ın hamleleri dikkatle beklenirken son dönemde bu şirketlerin üst düzey yöneticileri, kripto paralar konusunda daha cömert açıklamalar yapmaya başladı.

Mastercard CEO’su Michael Miebach, kripto paralar ve CBDC’lere ilişkin yaptığı son değerlendirmelerde şirketinin kripto para alanında mutlaka yer alması gerektiğini söyledi.

Miebach, şöyle konuştu:

"Çok yönlü bir ödeme sağlayıcısı olarak piyasaya bir bakış açısı getiriyoruz. Bu alanda olmak zorundayız çünkü insanlar cevaplar arıyor."o

Rakibi Visa’ya kıyasla kripto paralar konusunda daha istekli olduğu görülen Mastercard, bu yılın Şubat ayında endüstriyi destekleme planlarını duyurmuştu. Dünya çapında bir milyardan fazla kullanıcıya hitap eden şirketin bu hamlesi heyecanla karşılanmıştı.