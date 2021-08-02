El Salvador’un Bitcoin Hamleleri Dünyayı Etkileyecek! Potansiyel Faydalar Büyük!

Bank of America’nın en son Küresel Araştırma raporunda El Salvador’un Bitcoin stratejisi değerlendirildi. Ülkenin ekonomik açıdan Bitcoin sayesinde 4 önemli avantaj yakaladığını duyuran banka, yayınladığı raporlar herkesi şaşırttı. IMF ve Dünya Bankasının karşıt yorumları sonrasında Bank of America’nın desteği son derece önemlidir.

Bank of America ve Bitcoin

Amerika’nın en büyük ikinci finans kurumu olan Bank of America önemli bir rapor yayınladı. Bu raporda El Salvador’un Bitcoin (BTC) stratejisi ve potansiyel faydaları değerlendirildi. Raporun orijinal halini aşağıda görüyorsunuz.

Öncelikle bu dört potansiyel faydayı özetleyelim.

Havale İşlemleri Kolaylaşacak : El Salvador aldığı kararla birlikte vatandaşlarına daha kolay bir para transfer yöntemi sundu. Özellikle sınır ötesi ödemelerde ciddi maliyetlerle karşılaşan El Salvador vatandaşları artık bu ücretleri ödemek zorunda kalmayacak. Vatandaşlarının önemli kısmı yurt dışında “gurbetçi” olarak bulunan El Salvador, işlem ücretleri yüzünden para kaybetmeyecek. Vatandaşlar ailelerine çok daha ucuza para gönderecek, üstelik El Salvador’a giren para ülke ekonomisine de ciddi fayda sağlayacak.

: El Salvador aldığı kararla birlikte vatandaşlarına daha kolay bir para transfer yöntemi sundu. Özellikle sınır ötesi ödemelerde ciddi maliyetlerle karşılaşan El Salvador vatandaşları artık bu ücretleri ödemek zorunda kalmayacak. Vatandaşlarının önemli kısmı yurt dışında “gurbetçi” olarak bulunan El Salvador, işlem ücretleri yüzünden para kaybetmeyecek. Vatandaşlar ailelerine çok daha ucuza para gönderecek, üstelik El Salvador’a giren para ülke ekonomisine de ciddi fayda sağlayacak. Finansal Dijitalleşmeyi Teşvik : Ülke vatandaşlarının %70’i banka hesabı kullanmıyor. Bu durum El Salvador ekonomisi için pek de iyi bir şey değil. Vatandaşlarının varlıklarını takip edemeyen ve onlardan yeteri kadar vergi alamayan El Salvador ciddi bir kalkınma potansiyeli yakalayacak. Üstelik paranın ekonomiye katılımı da artacak.

: Ülke vatandaşlarının %70’i banka hesabı kullanmıyor. Bu durum El Salvador ekonomisi için pek de iyi bir şey değil. Vatandaşlarının varlıklarını takip edemeyen ve onlardan yeteri kadar vergi alamayan El Salvador ciddi bir kalkınma potansiyeli yakalayacak. Üstelik paranın ekonomiye katılımı da artacak. Tüketicilerin Hayatı Kolaylaşacak: Yurt dışından gelen veya El Salvador’da yaşayan tüketiciler Bitcoin ile kripto paralarla kolaylıkla işlem yapabilecek. Yani ülkedeki en küçük esnaftan tutun devasa şirketlere kadar herkes artan bir tüketim yönelimiyle karşılaşacak. Elbette bu durum ülke ekonomisi için potansiyel bir fayda içeriyor.

Yurt dışından gelen veya El Salvador’da yaşayan tüketiciler Bitcoin ile kripto paralarla kolaylıkla işlem yapabilecek. Yani ülkedeki en küçük esnaftan tutun devasa şirketlere kadar herkes artan bir tüketim yönelimiyle karşılaşacak. Elbette bu durum ülke ekonomisi için potansiyel bir fayda içeriyor. Amerikan Firmaları ve Kripto Madenciler: Evet, ülkeye yabancı firmaların girişi kolaylaştı. Özellikle madenciler için El Salvador bir kurtarılmış bölge olabilir. Bitcoin ile kazanan ve kolayca harcamalarını Bitcoin (BTC) ile yapan madenciler ülkeye ciddi yatırımlar yapabilir. El Salvador da kurulacak yeni madencilik operasyonları ülkenin kalkınmasına pozitif etki edecek.

El Salvador’un Buhar Olan Parası

Havale işlemleri El Salvador’un gayri safi yurt için hasılasının %24’ünü oluşturuyor. Bu ne demek? Yani ülkeye giren paranın önemli bir kısmı işlem ücretleri yüzünden buhar olup uçuyor. GSYH içinde %24 çok enteresan ve son derece kritik bir rakamdır. Sadece işlem ücretlerinin Bitcoin (BTC) ile düşürülmesi bile ülkeye ciddi ekonomik katkılar sağlayabilir. Üstelik ülke vatandaşlarının cebindeki parası da buhar olup gitmez.

Uluslararası Para Fonu ve Birleşmiş Milletler Latin Amerika, JPMorgan Chase ve Karayipler Ekonomik Komisyonu tarafından eleştiri yağmuruna tutulan El Salvador Bank Of America tarafından takdir ediliyor.

Ülke vatandaşlarının %50’si halen kripto paralara karşı temkinli tavrını koruyor.