Bu Aralar Takip Edilmesi Gereken Altcoinler! Önemli Gelişmeler Bekleniyor!

Ağustos ayı için yükseliş bekleyen birçok yatırımcı yeni projeleri keşfetmek için internette ciddi zaman harcıyor. Ancak bilinirliği çok daha fazla olan burnumuzun dibindeki altcoinleri de görmemiz gerekiyor. Özellikle Ethereum (ETH) önümüzdeki günlerde yakından izlenmeli ve elbette ay öneme sahip iki altcoin daha bulunuyor.

Kripto Para Yatırımcılarına Uyarı

Elbette yeni altcoinler keşfederek çok daha yüksek kazançlar hedefliyorsunuz. Aylık %400 kazanç herkesin kulağına hoş geliyor. Fakat aynı oranda yüksek riskleri de bu altcoinler sayesinde sepetinize ekliyor olabilirsiniz.

Uzman yatırımcıların sepet oluşturma tavsiyelerine göre bu tarz altcoinler toplam yatırımınızın %10’unu geçemez. Ağırlıklı olarak elde Bitcoin (BTC) tutmak size daha az zarar ettirecek ve dipten alım fırsatları sunacaktır. Bu yüzden %60 Bitcoin ve Ethereum tutmanız yararınıza olabilir.

Ethereum (ETH) ve Hard Fork

Londra hard forkunun 4 Ağustos tarihinde geleceğini haftalar önceden biliyorduk. Bu konuyla alakalı çok sayıda görüş açıklandı ancak atladığınız bazı detaylar bulunabilir. Öncelikle bu güncelleme bir son değil başlangıç olacak. Yani Londra Hard Fork ile başlayacak süreç 2022 yılının içinde nihayete erecek. Bu güncellemenin Ethereum (ETH) ölçeklenebilirlik sorununu çözmesi bekleniyor.

Birkaç gün sonra gelecek güncelleme madencilerin kazancını büyük ölçüde negatif etkileyecek. Elde edilen gas ücreti gelirlerinin %33’ü yakılacak. Yani yıllık olarak yaklaşık %4 arz daralması yaşanacak. Bu güncelleme için iki önemli risk bulunuyor.

Madenci Kaçışı : Gelirleri azalan Ethereum (ETH) madencileri artık bu işi yapmak istemeyebilir. Bu durum diğer altcoinlere yönelimi artırır. Doğal olarak Ethereum işlem ücretleri artar ve bonus olarak güvenlik riskleri oluşur.

: Gelirleri azalan Ethereum (ETH) madencileri artık bu işi yapmak istemeyebilir. Bu durum diğer altcoinlere yönelimi artırır. Doğal olarak Ethereum işlem ücretleri artar ve bonus olarak güvenlik riskleri oluşur. Olası Teknik Sorunlar: Bu tarz büyük güncellemeler doğası gereği birçok risk barındırır. Oluşabilecek kritik bir teknik sorun Ethereum (ETH) için ciddi bir itibar kaybı olacaktır. Elbette fiyatta sert bir düşüş yaşar.

Tüm bu sebeplerden dolayı 4 Ağustos tarihi Ethereum (ETH) için hayati öneme sahip, yakından takip istiyor.

Algorand (ALGO)

Ethereum güncellemesi ile Algorand (ALGO) arasında önemli bir ilişki bulunuyor. Ağ yükseltmesi hiçbir kritik problem olmazsa önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlanacak. Elbette bunun olması için Vitalik Buterin’in bahsettiği ekip içindeki boğuşmanın sona ermesi gerekir.

ETH yükseltmesinin orta vadede tamamlanacak olması diğer rakiplerine önemli bir fırsat alanı oluşturdu. Algorand (ALGO) bunlardan sadece biri, çok daha ucuza Ethereum ağında yaptığını işlemleri yapabiliyorsunuz. Üstelik daha az enerji harcıyor ve işlem ücretleri son derece düşük.

Saniyede 1.000 işlem yapabilen Algorand (ALGO) bu yönüyle de Ethereum (ETH)’un çok daha ilerisinde, üstelik bunun 46 kat artırılması hedefleniyor. Ethereum hali hazırda saniyede 15 işlem yapılmasına imkan tanıyor. Gelecek yıl güncelleme başarıyla tamamlanırsa bu rakam 100.000’e çıkacak.

MIT Profesörü Silvio Micali tarafından inşa edilen Algorand (ALGO) Proof-of-Stake algoritmasıyla çalışıyor. Üstelik akıllı sözleşme yetenekleri de son derece gelişmiş, Cardano (ADA) bu kasını Eylül ayı gibi geliştirmeyi planlıyor. Algorand (ALGO) her ne kadar az bilinse de büyük fırsatları içinde saklıyor.

Enjin (ENJ)

NFT alanında son derece güçlü olan Enjin (ENJ)’in yıldızı parlıyor. Proje bu yılın başında oyuncuların oyun içinde kullanabileceği NFT’ler için Microsoft ve popüler video oyunu Minecraft ile ortaklığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katılan ilk NFT şirketi olan Enjin (ENJ) bu alanda önemli bir aktör olmaya devam edecek. NFT pazarının henüz çok yeni olduğunu ve büyüme potansiyelini göz önünde bulundurursak Enjin (ENJ) yakından izlenmelidir.

Ağ hızı konusunda gerekli iyileştirmeleri yapabilirse Enjin (ENJ) Ağustos ayı itibariyle ciddi fiyat hareketleri yapabilir.

Kripto para piyasaları son derece riskli bir alandır. Yatırımlarınızı kendi araştırmalarınıza göre yapmanız ve yatırım tavsiyeleri almamanız gerekir. Burada paylaşılanlar bilgi amaçlı olup yatırım tavsiyesi içermemektedir.