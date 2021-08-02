Bitcoin Fiyat Artışı Devam Ettikçe İşlem Sayısı Da Artıyor! Tezgah Üstü İşlemlerde Neler Oluyor?

21st Paradigm’in kurucu ortağı şu açıklamayı yaptı:

Yüksek gelirli, değerli bireyler ve kurumlar Bitcoin istiyor.

Bitcoin (BTC) ve sayısız başka dijital para elde etmek için merkezi olmayan değişim (Dex) platformları veya merkezi değişim (Cex) işlemlerini çoğu yatırımcı kullanıyor. Bununla birlikte, yüksek geliri olan bireyler ve kurumlar, tezgah üstü (OTC) işlem masaları aracılığıyla işlem yapmayı tercih ettikleri için genellikle Dex veya Cex uygulamalarını kullanmıyor. OTC ticareti, doğrudan OTC masası temsilcisinin yardımıyla iki taraf arasında ticarete deniliyor. Bu işlemler cex veya dex platformlarında gerçekleşen işlemlerin aksine emir defterlerine kaydedilmiyor. Bununla birlikte, kripto OTC masalarından yapılan transferler ise kaydedilebiliyor.

Analistler, Bitcoin talep artışıyla dolan Bitcoin tezgah üstü masalarını tartışıyor

29 Temmuz 2021’de danışmanlık firması 21st Paradigm’in kurucu ortağı Dylan LeClair tarafından paylaşılan Glassnode grafiği.

Şekil 1. 29 Temmuz tarihinde 21st Paradigm’in kurucu ortağı Dylan LeClair tarafından paylaşılan grafik

İki gün önce, danışmanlık firması 21st Paradigm’in kurucu ortağı Dylan LeClair, Glassnode bir grafik paylaştı. Grafiğe göre geçen hafta içerisinde bütük OTC transferleri gerçekleşti.

LeClair, konuyla ilgili şu tweeti attı:

Geçen hafta boyunca OTC Masalarından büyük transfer hacimleri var. Yüksek net değere sahip bireyler Bitcoin’inizi istiyor.

Başka bir kişi de LeClair ile aynı fikirdeydi ve 22 Temmuz tarihinde benzer bir talebi gösteren bir tweet paylaşımı yaptı.

Şekil 2. 22 Temmuz tarihinde kripto analisti Will Clemente tarafından paylaşılan grafik

Analist Will Clemente, 158.000 Twitter takipçisine şunları söyledi:

OTC Outflow göreceli güç endeksi, geçen yılın Temmuz ayından bu yana en güçlü BTC satın alma sinyalini gösteriyor. Bu endeks, yüksek net değerli bireylerden satın almayı gösteriyor.

Twitter’da konuyu tartışan diğer yatırımcılar OTC talep değerlendirmesini kabul etti ve sosyal medya da konu oldukça fazla tartışıldı. Konuyla ilgili bir kullanıcı BTC’nizi veya akıllı paralarınızı kimseye vermeyin diye yorum yaptı.

Farklı metrikleri gözlemleyen Bitcoin yatırımcıları başka “balina” ve benzeri büyük satın almaları da fark etti. Bitcoin artış yaşarken, yatırımcılar Çin’in Bitcoin satın alabileceğinden şüpheleniyor. Trustnode’un araştırmasına göre, Çin’de sabah erken saatlerde göze çarpan işlemler gerçekleşti.

Bitcoin (BTC) son 24 saat içerisinde 41.000 dolar seviyesinin hemen üzerinde konsolide oldu. Bununla birlikte, BTC geçen hafta boyunca ABD doları karşısında %17 artış yaşadı. Bitcoin, birim başına 42 bin 615 dolardan 42 bin doların üzerine çıkmayı başardı, ancak uzun süre 42 bin dolarlık bölgenin üzerinde tutunamadı.