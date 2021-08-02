PayPal Son Boğayı Ateşledi! Kripto Faaliyetleri Çok Daha Geniş Olacak!
Ödeme devi PayPal kripto para piyasasına güçlü girişi sonrası yaptığı atılımlar ile kripto ağını genişletmeyi hedefliyor. İşte detaylar...
PayPal, geçtiğimiz yıl içerisinde müşterilerinin dijital para birimleri ile işlem yapmalarına izin vererek kripto para birimleri için önemli bir itici güç olmuştu. Zira Bitcoin’in zirveye yükselişinde yardımcı güç olmayı başarmıştı.
Şirket nisan ayında İrlanda merkezli 131 çalışanını başka ülkelere göndermiş olsa da İrlanda Cumhuriyeti’nde kalacaklarını özellikle vurgulayarak İrlanda’da çalışmalarına devam edeceklerinin işaretini vermişti.
Paypal şimdilerde ise Dublin ve Dundalk şehirlerinde küçük bir ekip oluşturmaya başlayarak buradaki ofislerde kripto para birimleri odaklı, uyumluluk ve kara para aklama kontrolleri gibi pozisyonlar için işe alımlara başladı.
Öte yandan şirketin hafta başında gerçekleşen 2. çeyrek bilanço açıklamasında konuşan CEO Dan Schulman, şirketin kripto para birimi hizmetlerini bu Ağustos ayında İngiltere’de kullanıma sunacağını açıkladı.
İrlanda kripto para birimi piyasasında Avrupa’nın merkezi olmaya aday gözüküyor zira PayPal dışında kripto para borsası Kraken, BNY Mellon ve Gemini borsası gibi kurumsal şirketler de İrlanda’da kripto para alanında girişimlerine başladığını duyurdu.
02 Ağu 2021 - 07:23 - Ekonomi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.