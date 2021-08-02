- 02 Ağu 2021 - 07:23 G: 02 Ağu 2021 - 07:27

PayPal Son Boğayı Ateşledi! Kripto Faaliyetleri Çok Daha Geniş Olacak!

Ödeme devi PayPal kripto para piyasasına güçlü girişi sonrası yaptığı atılımlar ile kripto ağını genişletmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

PayPal, geçtiğimiz yıl içerisinde müşterilerinin dijital para birimleri ile işlem yapmalarına izin vererek kripto para birimleri için önemli bir itici güç olmuştu. Zira Bitcoin’in zirveye yükselişinde yardımcı güç olmayı başarmıştı.

 

Şirket nisan ayında İrlanda merkezli 131 çalışanını başka ülkelere göndermiş olsa da İrlanda Cumhuriyeti’nde kalacaklarını özellikle vurgulayarak İrlanda’da çalışmalarına devam edeceklerinin işaretini vermişti.

 

Paypal şimdilerde ise Dublin ve Dundalk şehirlerinde küçük bir ekip oluşturmaya başlayarak buradaki ofislerde kripto para birimleri odaklı, uyumluluk ve kara para aklama kontrolleri gibi pozisyonlar için işe alımlara başladı.

Öte yandan şirketin hafta başında gerçekleşen 2. çeyrek bilanço açıklamasında konuşan CEO Dan Schulman, şirketin kripto para birimi hizmetlerini bu Ağustos ayında İngiltere’de kullanıma sunacağını açıkladı.

İrlanda kripto para birimi piyasasında Avrupa’nın merkezi olmaya aday gözüküyor zira PayPal dışında kripto para borsası Kraken, BNY Mellon ve Gemini borsası gibi kurumsal şirketler de İrlanda’da kripto para alanında girişimlerine başladığını duyurdu.

02 Ağu 2021 - 07:23 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bitcoin Madencilerinden Rekor Gelir! Temmuz Ayında Ne Kadar Kazandılar? İşte Detaylar... mask
Bitcoin Madencilerinden Rekor Gelir! Temmuz Ayında Ne Kadar Kazandılar? İşte Detaylar...
Ethereum İle İlgili Merak Edilenler! İşte Teknik Analiz! Ethereum'da Neler Oluyor? mask
Ethereum İle İlgili Merak Edilenler! İşte Teknik Analiz! Ethereum'da Neler Oluyor?
Bitcoin Fiyat Artışı Devam Ettikçe İşlem Sayısı Da Artıyor! Tezgah Üstü İşlemlerde Neler Oluyor? mask
Bitcoin Fiyat Artışı Devam Ettikçe İşlem Sayısı Da Artıyor! Tezgah Üstü İşlemlerde Neler Oluyor?
Korku ve Açgözlülük Endeksi Şaşırttı! Son İki Ayın En Yüksek Seviyesi! Anlamı Ne? mask
Korku ve Açgözlülük Endeksi Şaşırttı! Son İki Ayın En Yüksek Seviyesi! Anlamı Ne?
Dünyanın En Büyük 3. Şirketi! Bitcoin İle İlgili Müjdesi Bekleniyor! mask
Dünyanın En Büyük 3. Şirketi! Bitcoin İle İlgili Müjdesi Bekleniyor!
Bitcoin Madenciliği Artık Daha Fazla Kazandırıyor! Fiyatlar Artacak Mı? Madenciliğe Girmeye Değer Mi? mask
Bitcoin Madenciliği Artık Daha Fazla Kazandırıyor! Fiyatlar Artacak Mı? Madenciliğe Girmeye Değer Mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status