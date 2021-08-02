Ethereum'u Olanlar Dikkat! 3 Faktör Tüm Kazancınızı Yok Edebilir! İşte Tehlike Çanları!

Ethereum (ETH)’da neler yaşandı?

Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin’nin, StartmeupHK Festivali’ndeki sunumundan bu yana, ETH fiyatı aşağı yönlü hareket ediyor. Ek olarak Vitalik, 27 Mayıs’ta geliştirici ekip içinde bazı konularda ayrışmalar olduğunu, ve bu nedenle PoS’a geçisin geciktiğini belirtti. Aynı zamanda, Ethereum’da beklenen “Phase One” 2022’ye ertelendi. Bunların dışında, analistlere göre DeFi’nin doğası gereği merkezi olmayan yapısı, sharding tarzı işlemlerin bir geçiş zincirinden (relay chain) yürütmesi gerekebileceği için tamamen yararlı olmayabilir. Bu gelişmelere sahip ETH’nin fiyatı da kararsız. Nedenleri şu şekilde…

Ethereum’un zirveden sonra gerçekleştirdiği düşüşün nedenlerini tespit etmek pek mümkün görünmüyor. Fakat, gas ücretlerinin yükselmesi yatırımcıların beklentilerini kesinlikle etkiliyor. Sonuç olarak, ETH’nin ne kadar sınırlı olduğu ve BSC ve Polygon’un ağlarına olan göçün sonuçları ortaya çıkıyor.

Bu konularda, yukarıdaki tablo, Berlin yükseltmesinin 15 Nisan’da piyasaya çıkmasından bir ay sonra ortalama 45 dolarlık gas ücretinin gerçekleştiğini göstermektedir. Ethereum topluluğundaki uzlaşma, Berlin’in kısa vadede daha az etkili olduğu, ancak 4 Ağustos’ta beklenen London hard fork’nun EIP-1559 protokolünün önünü açmıştı. Bu da, analiste göre Ether’in kısa vadede fiyatını olumsuz etkileyebilecek 3 faktörden birine götürür.

London hard fork’un gecikmesi, bazı sonuçlara neden olabilir

Ethereum London hard fork’u, 2022 yılında son ETH 2 sürümü için yol haritasının bir parçası olarak açıklandı. Uzun zamandır beklenen güncellemenin 4 Ağustos’ta gerçekleşmesi bekleniyor, ancak önceki programın Temmuz ayı sonlarında belirtildiği gibi ileri bir tarihe ertelendi. Bu arada madenciler, Ethereum Blockchain’inde üretilen ücretlerin bir kısmını yakmayı ve böylece gelirlerini azaltmayı amaçlayan EIP-1159’la en fazla zararı alanlar olacak. Ayrıca, EIP-3554 yeni PoS’a geçişi teşvik eden aşamalı bir zorluk ayarı sunmaktadır. Bu arada, Ethereum geliştiricilerinin teslimat izleme kaydı da garanti vermez. Analistlere göre kısmi bir yükseltme gerçekleşirse ve daha tartışmalı değişiklikler ertelenirse, mevcut rallinin bir kısmı hard fork’u çevreleyen abartılı tavra dayandığı için Ethereum fiyatına darbe vurabilir.

PoS’a geçişle Ethereum madenciliği kademeli olarak sonlanacak

Madenciler için Ethereum’dan gelir kaynağı kesiliyor. Bu sefer sorun sosyal kısımda yer alıyor. Madenciler kademeli olarak gelirlerini kaybettikten sonra, bazı rakip ağ avantajlarının ortaya çıkması zaman içinde gerçekleşebilir. Ayrıca, çoğu akıllı sözleşmeye sahip Blockchain , PoS için tasarlanmış olsa da, daha az bilinen bazı projeler Ethash madenciliğini destekleyecek şekilde algoritmalarını değiştirebilir. Bu konuda uzmanlar, Binance Chain veya Solana’nın bir Ethereum madenci ilaçlarının neden olduğu ekstra karma gücü kullanarak ek bir güvenlik katmanı uygulama olasılığının masada olduğunu belirtiyor. Bu senaryo uzak olsa da, analistlere göre şüphesiz Ethereum fiyatı üzerinde bir baskıya neden olacak.

Multi-chain dApp’ler gecikirse, Curve ve AAVE daha fazla alana sahip olacak

Son olarak, ETH 2’nin uygulanması ve dApps’in paralel işleme (shardin) özelliklerini desteklemek için kodlarını yükseltmesi ne kadar uzun sürerse, analistlere göre multi-chain desteği ekleme teşvikleri de o kadar yüksek olacaktır. Bu durumda, iki öncü DeFi protokolü olan Curve ve AAVE için Ethereum dışındaki Blockchain’lere için ek destek sağlayabilir. Ethereum’a rakip olarak, Polygon 550 milyon dolar AAVE 1.8 milyar dolar Curve kontratı bulundurmaktadır. Sonunda, ölçekleme çözümünün ertelenmesi kullanıcıları ve dApps’i alternatif çözümlere itebileceği için en olası “Ethereum katilleri” ağın kendisi olacaktır. Aynı zamanda POS’a geçiş, rakip Blockchain’leri güçlendirmek için daha fazla alan bırakmaktadır.