İbrahim Tatlıses Takipçilerine Öyle Bir Soru Sordu ki Soru Karşısında Herkes Donup kaldı! Soru Karşısında Sosyal Medya İkiye Bölündü! İşte İbrahim Tatlıses’in O Çok konuşulan Sorusu…

1952 Şanlıurfa doğumlu 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses ekranlara geri döndü! İBO Şov programıyla ekranlara yıllar sonra geri dönen İbrahim Tatlıses yer yer üzüntülü anlar yaşarken yer yer de kahkahalara boğuldu. Ekrana olan özlemi oldukça belli olan İbrahim Tatlıses sevenlerine öyle bir soru yöneltti ki tüm takipçilerinin kafasını karıştırdı.

Tüm Türkiye’nin İmparator lakabıyla tanıdığı ve şarkı alanında pek çok girişimlere, ilklere imza atan İbrahim Tatlıses 2011 yılında İBO Şov programı çıkışı kafasından silahla vurularak ağır şekilde yaralanmıştı. 6 Saatlik zorlu bir ameliyatın ardından aramıza tekrardan sağlıklı bir şekilde katılan İbrahim Tatlıses eski günlerine döndü.



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