İbrahim Tatlıses Takipçilerine Öyle Bir Soru Sordu ki Soru Karşısında Herkes Donup kaldı! Soru Karşısında Sosyal Medya İkiye Bölündü! İşte İbrahim Tatlıses’in O Çok konuşulan Sorusu…
İBO Şov ile ekranlara yeniden dönüş sağlayan ve birçok takipçisini sevindiren İbrahim Tatlıses yine gündemin orta yerinde yer alıyor. İmparator lakabıyla tanıdığımız İbrahim Tatlıses öyle bir soru sordu ki soru karşısında herkesin ağzı kitlendi. Sosyal medya takipçilerini dahi ikiye bölen o soru gündemde bomba etkisi yarattı. İşte İbrahim Tatlıses’in o çok merak edilen sorusu…
1952 Şanlıurfa doğumlu 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses ekranlara geri döndü! İBO Şov programıyla ekranlara yıllar sonra geri dönen İbrahim Tatlıses yer yer üzüntülü anlar yaşarken yer yer de kahkahalara boğuldu. Ekrana olan özlemi oldukça belli olan İbrahim Tatlıses sevenlerine öyle bir soru yöneltti ki tüm takipçilerinin kafasını karıştırdı.
Tüm Türkiye’nin İmparator lakabıyla tanıdığı ve şarkı alanında pek çok girişimlere, ilklere imza atan İbrahim Tatlıses 2011 yılında İBO Şov programı çıkışı kafasından silahla vurularak ağır şekilde yaralanmıştı. 6 Saatlik zorlu bir ameliyatın ardından aramıza tekrardan sağlıklı bir şekilde katılan İbrahim Tatlıses eski günlerine döndü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.