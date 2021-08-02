Arka Sokaklar Resmen Bitiyor! Yaprak Dökümü Artık Sona Erdi, En Son O Kalmıştı; O da Gitti! Ekranlara Veda Ediyor…

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri haline gelen Arka Sokaklar dizisinde büyük bir yaprak dökümü yaşanıyor. Koca bir ağacın dökülen yaprakları gibi diziye veda eden isimlerin üstüne bir de o isim eklendi. Arka Sokaklar’ı yıllardır izlemekte olan izleyici kitlesi pek çok vedanın ardından buna da dayanılmaz dedi. İşte sosyal medya gündemine bomba gibi düşen haberin perde arkası…

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