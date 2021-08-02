Arka Sokaklar Resmen Bitiyor! Yaprak Dökümü Artık Sona Erdi, En Son O Kalmıştı; O da Gitti! Ekranlara Veda Ediyor…
15 Yıldır ekranlarda kesintisiz bir şekilde yayınlanan Arka Sokaklar resmen bitmenin eşiğine geldi. Yaprak gibi dökülen oyuncu kadrosundan öyle bir isim ayrıldı ki! İşte Arka Sokaklar dizisine veda eden o isim…
Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri haline gelen Arka Sokaklar dizisinde büyük bir yaprak dökümü yaşanıyor. Koca bir ağacın dökülen yaprakları gibi diziye veda eden isimlerin üstüne bir de o isim eklendi. Arka Sokaklar’ı yıllardır izlemekte olan izleyici kitlesi pek çok vedanın ardından buna da dayanılmaz dedi. İşte sosyal medya gündemine bomba gibi düşen haberin perde arkası…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.