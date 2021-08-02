- 02 Ağu 2021 - 15:14 G: 02 Ağu 2021 - 15:16

Avrupa’da Türk Takımlarının Rakipleri Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil edecek Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3. ön eleme turunda St. Johnstone'u elemesi halinde play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe ise Neftçi Bakü ile Helsinki maçının tur atlayanı ile eşleşecek.

Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 19 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

02 Ağu 2021 - 15:14 - Spor

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