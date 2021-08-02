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02 Ağu 2021 - 15:14

Avrupa’da Türk Takımlarının Rakipleri Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil edecek Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu.