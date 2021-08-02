02 Ağu 2021 - 15:14 Güncelleme: 02 Ağu 2021 - 15:16
Avrupa’da Türk Takımlarının Rakipleri Belli Oldu
UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil edecek Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3. ön eleme turunda St. Johnstone'u elemesi halinde play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile kozlarını paylaşacak.
Fenerbahçe ise Neftçi Bakü ile Helsinki maçının tur atlayanı ile eşleşecek.
Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 19 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
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02 Ağu 2021 - 15:14 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.