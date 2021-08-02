Ankara Kayseri Arası Kaç Km? Ankara’dan Kayseri'ye Hangi Yoldan Gidilir, Ne Kadar Yakar? Kayseri Ankara Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?
Ankara’dan Kayseri’ye karayolu üzerinden gitmek isteyen vatandaşlar Ankara ile Kayseri arasının kaç kilometre olduğunu merak ediyor. Ankara’dan Kayseri’ye otobüsle kaç saat sürer? İşte cevaplar...
Ankara’dan Kayseri’ye karayolu üzerinden gitmek isteyen vatandaşlar Ankara ile Kayseri arasının kaç kilometre olduğunu merak ediyor. Ankara’dan Kayseri’ye otobüsle kaç saat sürer? Ankara ile Kayseri arası uçakla kaç saat sürer? Ankara’dan Kayseri’ye giderken araç kaç lira yakar? İşte Ankara ile Kayseri arasındaki yolcuğa dair en çok merak edilen soruların yanıtları…
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02 Ağu 2021 - 16:29 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.