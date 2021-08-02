Ankara Kayseri Arası Kaç Km? Ankara’dan Kayseri'ye Hangi Yoldan Gidilir, Ne Kadar Yakar? Kayseri Ankara Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Ankara’dan Kayseri’ye karayolu üzerinden gitmek isteyen vatandaşlar Ankara ile Kayseri arasının kaç kilometre olduğunu merak ediyor. Ankara’dan Kayseri’ye otobüsle kaç saat sürer? Ankara ile Kayseri arası uçakla kaç saat sürer? Ankara’dan Kayseri’ye giderken araç kaç lira yakar? İşte Ankara ile Kayseri arasındaki yolcuğa dair en çok merak edilen soruların yanıtları…

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