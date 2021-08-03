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03 Ağu 2021 - 21:07

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'yı Sinir Krizine Sokup Cinnet Getirtecek! Ülke Bu Haldeyken Öyle Bir Şey Yaptı ki; Tüm Türkiye Delirdi!

Gündemden inmek nedir bilmeyen Şeyma Subaşı yine çok konuşuluyor. Bu sefer tüm Türkiye’nin dilinde olan Şeyma Subaşı ülke bu haldeyken bile paylaşımlarına ara vermedi. Hem de yangının çıkış noktalarından biri olan Bodrum’dan sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile paylaşım yapan Şeyma Subaşı sosyal medyada da büyük bir tepki topladı.