03 Ağu 2021 - 21:07
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'yı Sinir Krizine Sokup Cinnet Getirtecek! Ülke Bu Haldeyken Öyle Bir Şey Yaptı ki; Tüm Türkiye Delirdi!
Gündemden inmek nedir bilmeyen Şeyma Subaşı yine çok konuşuluyor. Bu sefer tüm Türkiye’nin dilinde olan Şeyma Subaşı ülke bu haldeyken bile paylaşımlarına ara vermedi. Hem de yangının çıkış noktalarından biri olan Bodrum’dan sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile paylaşım yapan Şeyma Subaşı sosyal medyada da büyük bir tepki topladı.
Türkiye Manavgat’ta başlayan ve Bodrum, Marmaris gibi Türkiye’nin farklı yerlerinde çıkan yangın sonrası tüm Türkiye seferber oldu. Hem maddi hem de manevi şekilde destek olmak için yangın alanlarına gelen insanların çabası gözleri yaşarttı.
Klavye ile galeriyi gezebilirsiniz
# şeyma subaşı kaç yaşında, şeyma subaşı, acun ılıcalı şeyma subaşı, şeyma subaşı nerede yaşıyor, şeyma subaşı bodrumda görüntülendi, şeyma subaşı ne iş yapıyor, şeyma acun ne zaman boşandı, Mohammed Alsaloussi kimdir, Mohammed Alsaloussi, Mohammed Alsaloussi kaç yaşında, şeyma subaşı Mohammed Alsaloussi barıştı, şeyma subası dekolte, şeyme subaşı Mohammed Alsaloussi, Mohammed Alsaloussi bodrumda, Mohammed Alsaloussi tekne fotoğrafı
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.