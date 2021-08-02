Ankara'nın En Uzun Caddesi Nerededir? Ankara'nın En Yüksek Binası Kaç Katlı? Ankara Türk Telekom Tower Kaç Katlı?
Ankara’nın en uzun caddesi ve en yüksek binası hakkında araştırma yapan başkentliler, bu yapılardaki detayları merak ediyor. Ankara’nın en uzun caddesinin nerede olduğunu ve kaç kilometre uzunluğunda olduğunu internet üzerinden araştıran Ankaralılar büyük bir şokla karşılaşıyor. Sizde merak ediyorsanız hadi haberimize...
Ankara’nın en uzun caddesi ve en yüksek binası hakkında araştırma yapan başkentliler, bu yapılardaki detayları merak ediyor. Ankara’nın en uzun caddesinin nerede olduğunu ve kaç kilometre uzunluğunda olduğunu internet üzerinden araştıran Ankaralılar büyük bir şokla karşılaşıyor. Öte yandan başkent Ankara’nın en uzun binası olarak bilinen Türk Telekom Tower’ın kaç katlı olduğu da en çok merak edilen konular arasında öne çıkıyor. Ankara’nın en uzun caddesi nerede? Ankara’nın en yüksek binası Türk Telekom Tower kaç katlı?
02 Ağu 2021 - 17:26 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.