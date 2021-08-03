- 03 Ağu 2021 - 08:23 G: 03 Ağu 2021 - 08:36

Survivor 2021 Aleyna Çalışkan Kim, Aslen Nereli, Mesleği Ne İş Yapıyor? Survivor Aleyna Çalışkan Boyu Kaç Cm?

TV8 ekranlarının fenomen yarışmalarından biri olan Survivor Türkiye yarışının 2021 sezonunun en çok konuşulan yarışmacısı Aleyna Çalışkan oldu. Başarısı ve girdiği polemikler ile ekranlara kendisini sevdiren yarışmacı ile ilgili detayları merak ediyorsanız, detaylar haberimizde...

TV8 ekranlarının fenomen yarışmalarından biri olan Survivor Türkiye yarışının 2021 sezonunun en çok konuşulan yarışmacısı Aleyna Çalışkan oldu. Başarısı ve girdiği polemikler ile ekranlara kendisini sevdiren yarışmacı, yarışmanın ardından sosyal medya paylaşımları ile de gündemlerden bir türlü düşmedi. Özellikle ünlüler takımına sonradan geçen Aleyna Kalaycıoğlu ile sıkı bir diyalog kuran Aleyna Çalışkan, bu dostluğunu ada dışında da devam ettirmeye karar verdi. Peki, Survivor 2021 Aleyna Çalışkan kim, aslen nereli, mesleği ne iş yapıyor? Survivor Aleyna Çalışkan boyu kaç cm? İşte, detaylar…

03 Ağu 2021 - 08:23 - Magazin

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