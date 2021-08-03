Karpuz Çekirdeği Yenir Mi? Karpuz Çekirdeği Yiyince Ne Olur? Karpuz Çekirdeği Zararlı Mı, İşte Cevabı...
Yaz sezonun en gözde meyvelerinden biri olan karpuzun Türk mutfağında önemli bir yeri bulunuyor. Türk toplumu için bir meyveden daha fazlası olan karpuz, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar bir öğün yerine de tüketilebiliyor. Sizde lezzetli karpuzla ilgili detayları merak ediyorsanız, tüm detaylar haberimizde...
Yaz sezonun en gözde meyvelerinden biri olan karpuzun Türk mutfağında önemli bir yeri bulunuyor. Türk toplumu için bir meyveden daha fazlası olan karpuz, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar bir öğün yerine de tüketilebiliyor. Özellikle peynir ve ekmek ile sıkça tüketilen karpuz, içerdiği su ile de yaz aylarının vermiş olduğu harareti alıyor. En iyilerinin Antalya ve Diyarbakır hattı arasında yetiştiği karpuz, çok çekirdekli olması nedeniyle bazı soruları tüketenlerin aklına getiriyor. Peki, karpuz çekirdeği yenir mi? Karpuz çekirdeği yiyince ne olur? Karpuz çekirdeği zararlı mı? İşte cevabı...
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03 Ağu 2021 - 08:27 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.