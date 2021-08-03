Son dönemlerde çalkantılı aşk hayatı ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Hadise, yeni aşkını koy koy gezdiriyor. Tatil sezonuna sevgilisi ile birlikte devam eden Hadise’nin Instagram sevgilisini hala takip etmiyor oluşu ise, hayranlarını bir hayli şaşkına çeviriyor! Peki; Hadise'nin Instagram'da kaç takipçisi var? Hadise kiminle birlikte, sevgilisi kim? Hadise kaç yaşında, kaç kilo? İşte, detaylar…