Hadise'nin Instagram'da Kaç Takipçisi Var? Hadise Kiminle Birlikte, Sevgilisi Kim? Hadise Kaç Yaşında, Kaç Kilo?
Son dönemlerde çalkantılı aşk hayatı ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Hadise, yeni aşkını koy koy gezdiriyor. Tatil sezonuna sevgilisi ile birlikte devam eden Hadise’nin Instagram sevgilisini hala takip etmiyor oluşu ise büyük merak uyandırıyor. Sizde detayları merak ediyorsanız haberimize göz atmalısınız. İşte detaylar...
Son dönemlerde çalkantılı aşk hayatı ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Hadise, yeni aşkını koy koy gezdiriyor. Tatil sezonuna sevgilisi ile birlikte devam eden Hadise’nin Instagram sevgilisini hala takip etmiyor oluşu ise, hayranlarını bir hayli şaşkına çeviriyor! Peki; Hadise'nin Instagram'da kaç takipçisi var? Hadise kiminle birlikte, sevgilisi kim? Hadise kaç yaşında, kaç kilo? İşte, detaylar…
03 Ağu 2021 - 08:38 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.