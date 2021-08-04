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04 Ağu 2021 - 08:40

Masterchef'te Acun Ilıcalı Artık Resmen Cinnet Geçirecek! İçeriden Bilgi Sızdırıldı, Geçen Sezonu Mahvetmişti Bu Sezon da Ortaya Çıktı! İşte Finale Kalan İsim...

Geçen sezon olduğu gibi Masterchef Kahini bu sene de ortaya çıktı. Üç eleme turunun ardından final heyecanı yaşanan Masterchef’te final turuna çıkmayı kim başaracak? İşte Masterchef Kahinin verdiği o isim…