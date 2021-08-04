Masterchef'te Acun Ilıcalı Artık Resmen Cinnet Geçirecek! İçeriden Bilgi Sızdırıldı, Geçen Sezonu Mahvetmişti Bu Sezon da Ortaya Çıktı! İşte Finale Kalan İsim...
Geçen sezon olduğu gibi Masterchef Kahini bu sene de ortaya çıktı. Üç eleme turunun ardından final heyecanı yaşanan Masterchef’te final turuna çıkmayı kim başaracak? İşte Masterchef Kahinin verdiği o isim…
Türkiye Masterchef’in yeni sezonunda yarışmacılar birbirinden zorlu düellolardan geçerek final turuna dek yükselmeyi başardı. Asıl yarışma şimdi başlıyor! Final heyecanı herkesi sarmış durumda. Birinci altın önlükle ikinci altın önlük sahibin bulmuşken geriye kalan isimler arasında kimin final turuna yükselmeyi başaracağı merak konusu oldu. İşte Masterchef 29. Bölüm final adayı…
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.