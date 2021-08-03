- 03 Ağu 2021 - 10:50 G: 03 Ağu 2021 - 11:05

Masterchef Mehmet Şef Öyle Bir Para Kazandı ki, Duyunca Şok Olacaksınız! Acun Ilıcalı Elinden Tuttu, O Projesi Milyonlara Ulaştı! Darphane Gibi...

Masterchef Türkiye'nin en sevilen jüri üyesi olan Mehmet Şef; her ne kadar asabi bir tavır sergileyip, tüm yarışmacıları tokatlar gibi azarlasa da; içindeki büyük sevgiyi ve iş disiplinine olan saygıyı görenler Mehmet Şef'e olan sevgisini bir tık daha artırıyor. İşini oldukça ciddi yapan ve hataya tahammülü olmayan Masterchef Mehmet Şef; son hamlesiyle direkt olarak çok büyük miktarda para kazandı. Acun Ilıcalı'nın elinden tuttuğu Mehmet Şef, güncel olarak resmen darphane gibi para kazanıyor...

Masterchef'in en sevilen şefi olarak bilinen şef Mehmet Yalçınkaya, son yaptığı hamlesiyle bugüne kadarki en iyi adımını atmış oldu. Kısa süre içerisinde milyonlarca lira kazandığı düşünülen Mehmet Şef; ne yaptı da bu paraya ulaştı? Nasıl başardı? Acun Ilıcalı, bu projenin tam olarak neresinde yer aldı? İşte Mehmet Şef'le ilgili tüm detaylar...

03 Ağu 2021 - 10:50 - Yaşam

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