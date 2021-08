Keep Network Coin Nedir? Merak Edilen Tüm Detaylar...

Keep, özel verileri genel blok zincirinde depolamak ve şifrelemek için teşvik edilmiş bir ağdır. Ağ, muhafaza olarak bilinen özel veriler için zincir dışı alanlardan oluşurken, KEEP çalışma token’ı tamamen izinsiz olmasını sağlar.

Keep Network (KEEP) Nedir?

Keep, blok zincirinin benimsenmesini engelleyen ana sorunu çözmeyi hedefliyor: halka açık blok zincirleriyle ilgili veriler herkese açıktır. Keep ile geliştiriciler nihayet tamamen merkezi olmayan uygulamalar oluşturabilir.

Ethereum üzerinde bir Bitcoin köprüsü olan tBTC ise Keep ağının üzerine inşa edilen ilk uygulamadır. Keep, Summa ve Cross-Chain Group gibi gruplar tarafından desteklenen açık kaynaklı bir projedir. tBTC, Bitcoin fiyatına sabitlenmiş, tamamen Bitcoin destekli bir ERC-20 token’ıdır. Bitcoin sahiplerinin Ethereum blok zinciri üzerinde hareket etmelerini, DeFi ekosistemine erişmelerini ve Bitcoin’leriyle kazanmalarını kolaylaştırır.

KEEP, Keep ağının sansüre dayanıklı ve izinsiz olmasını sağlayan sybil direncini sağlar ve platformun yerel kripto para birimidir.

KEEP şu durumlar için kullanılabilir:

Keep Network’ü ve tBTC’yi stake yoluyla güvence altına almak için

Ağda rastgele işaret ve ECDSA node’larını çalıştırmak için

Tam bir node çalıştırmaya benzer şekilde tBTC çalıştırmak için. KEEP stakerları, ETH’yi bağlayarak tBTC imzalayanlar olarak daha da büyük bir rol oynayabilir.

Ağ üzerinde çalışma sağlamak için ücretler kazanmak için.

Keep Network, şeffaflık veya denetlenebilirlikten ödün vermeden akıllı sözleşmelere özel verilerle derin etkileşim sağlayan, muhafaza adı verilen özel veriler için zincir dışı kapsayıcılara sahiptir.

Ayrıca Keep Network üzerine kurulan ilk uygulama olan tBTC, verileri depolamak için sakladığı için sansüre karşı dayanıklıdır. Her TBTC token’ı tamamen desteklenir ve yedekte tutulan en az 1 BTC ile eşleştirilir.

KEEP Coin Yorum

2021 boğa koşusu sırasında KEEP coin’in oldukça fazla ilgi gördüğü ifade edilebilir. Yaşanan yükselişler sırasında yatırımcılar her ne kadar büyük ilgi göstermiş olsalar da şu anda ilginin kısmen dağıldığı görülüyor.

Yatırımcıların KEEP coin’e olan ilgisini ve stratejileri güncel ve tarihsel verilere bakarak daha net şekilde anlayabiliriz.

Yazının yayına hazırlandığı sırada 0,2887 dolardan işlem gören Keep Network Coin, CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin karşısında da 0.000007477 BTC ile işlem görüyor. Bunların yanı sıra 163,344,385 USD işlem hacmi ile piyasa değeri açısından 250. sırada yer alan Keep Network Coin’ın ortalama 24 saatlik işlem hacminin 16,470,078 USD olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan bu noktada KEEP token’ın 17 Kasım 2020’de 0,1761 dolar ile en dip seviyeyi ve 22 Mayıs 2020’de 2,24 dolar ile en yüksek seviyeyi gördüğünü belirtmekte fayda var.

Keep Network Coin Nasıl Alınır?

KEEP Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para alım satım platformu Binance aracılığı ile hızlı ve güvenli bir şekilde satın alınabilir.

KEEP Coin satın almak için öncelikle Binance’e üye olmak ve ardından itibari para göndermek gerekiyor. Türk Lirası ya da dolar gibi bir itibari para gönderiminin yapılmasının ardından KEEP Coin’in işlem gördüğü BUSD, Bitcoin (BTC), BUSD, Binance Coin (BNB) ve Tether (USDT) alarak KEEP işlem çiftinde alım işlemi gerçekleştirilebilir.

Bunlara ek olarak Binance’de sadece piyasa değerinden değil daha düşük değerden de satın alma emri vererek kullanıcılar istedikleri fiyattan satın alma işlemlerini gerçekleştirebilir. Bunun için Limit sekmesini kullanmanız ve almak istediğiniz miktar ile almak istediğiniz fiyatı girmeniz yeterli olacaktır.