Masterchef Danilo Şef'e Elveda! Milyonlar Yasta... Artık Stüdyoda Göremeyecek miyiz? "Yerine Nusret Geliyor!" Flaş...
TV8 Ekranlarının en çok sevilen programları haline gelen Masterchef’te gelecek bölüm o isim olmayacağı iddia edildi. Stüdyonun neşesi, enerjisi olan Danilo şef Masterchef’e veda mı ediyor? Duyanların morali öyle böyle bozulmadı. Danilo şefin yerine kim gelecek? İşte tüm TV8 izleyicilerini üzen o haberin detayları…
Ekran karşısındaki seyircilerin soluksuz izlediği program Masterchef yine oldukça heyecanlı bir haftaya giriş yaptı. Herkesin severek ve özenerek izlediği Masterchef’te öyle bir şey yaşandı ki duyanlar kahroldu. Hem sempatikliği hem de konuşma tarzıyla herkesin gönlünde taht kurmayı başaran ‘’elin oğlu’’ Danilo Zanna Masterchef’e veda mı ediyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.