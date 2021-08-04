- 04 Ağu 2021 - 08:51 G: 04 Ağu 2021 - 09:08

Bir Final de Busenaz Sürmeli'den! Helal Olsun Sana...Busenaz Sürmeli'nin final maçı ne zaman?

Milli Boksör Tokyo 2020'de Altın Madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

Milli Boksör Tokyo 2020'de Altın Madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12'inci gününde boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi.

Kokugikan Arena'da Busenaz, Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le ringe çıktı. Busenaz çok iyi başladığı ilk rauntta hakemlerin 5'inden de tam puan aldı. İkinci rauntta da hakemlerde 10'ar puan almayı başaran Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve altın madalya kazanmak için adını finale yazdırdı.

Busenaz'ın final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te oynanacak.

Busenaz Sürmeli' rakibi belli oldu. Busenaz Sürmeli Çin'li 35 yaşındaki boksörle karşılaşacak..

04 Ağu 2021 - 08:51 - Spor

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