Kurumsal Firmalar Atağa Kalktı! Pantera Capital CEO’su Bitcoin İçin Fiyat Verdi!

Bir yıllık sürede Bitcoin’in 120.000 doları bile görebileceğini ifade eden Morehead, Reuters’a oldukça umut veren açıklamalarda bulundu.

Ethereum, Bitcoin’i Geçecek

Morehead, artan ana akım kabulün lider kripto para biriminin 700.000 doları geçmesini sağlayabileceğinin belirtti. Ünlü CEO’nun bunun için biçtiği süre ise 10 yıl olarak açıklandı. Morehead’a göre artan regülasyonlar ve önde gelen kripto para borsalarına yönelik baskılar aslında geçiş sürecine işaret ediyor.

2,8 milyar dolarlık fon yöneten Pantera Capital, aynı zamanda Coinbase ve Bitstamp gibi bazı önde gelen borsalara da yatırım yapmış durumda. Şirket CEO’su, kumsal yatırımcıların şu an daha az sektöre odaklı olduğunu ve ivmenin hala bireysel yatırımcılardan kaynaklı olduğunu da vurguladı.

Pantera Capital ilk olarak 8 yıl önce açıldı ve o tarihten bu yana %48.000 büyüme elde etti. Bunun aslında Bitcoin’in büyümesi ile paralel olduğu görülüyor. Morehead bununla ilgili yaptığı açıklamada ise yakında Ethereum’un Bitcoin’i geride bırakabileceğini düşündüğünü vurguladı.

Ethereum’un özellikle Proof-of-Stake’e geçişi Morehead gibi birçok kişinin en çok heyecan duyduğu konu olarak biliniyor.