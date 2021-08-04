Bugüne Kadar Her Adımı Bildi! Son Dakika Bombayı Patlattı! İşte Size Bitcoin Tahmini!
Tecrübeli trader Peter Brandt, Bitcoin’in (BTC) parabolik aşamasının, önde gelen kripto para biriminin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 64.000 dolardan yüzde 50’lik geri çekilmesine rağmen hâlâ çok sağlam olduğunu söylüyor. İşte detaylar...
Peter Brandt: Bitcoin (BTC) uzun vadede yükselişte
Brandt, kripto para analisti Scott Melker ile yaptığı yeni bir röportajda, Bitcoin’in uzun vadeli bir yükseliş eğiliminde olmaya devam ettiğini, ancak volatilitenin öncü kripto para biriminin önemli bir özelliği olmaya devam edeceğini söyledi. Brandt, BTC’nin hala “parabolik bir ilerleme” içerisinde olduğuna dikkat çekiyor. Kendisine göre kilit nokta, insanların “BTC’nin 100 dolar yükselmesi, azalması, 1.000, 10.000 dolar azalmasına” takılması. Analiste göre uzun vadeli bir boğa trendi içindeyiz. Brandt, “Bu konudaki fikrimi değiştirmek benim için zaman alacak,” diyor ve ekliyor:
Bitcoin’in kesinlikle herhangi bir fiat para biriminin sunabileceğinin çok ötesinde bir değer deposu olduğunu düşünüyorum. Bu, Bitcoin’in her gün, her hafta, her ay, hatta her yıl yükseleceği anlamına gelmiyor, elbette çoğu zaman yükseldi. Ama volatilite göreceğiz. Bitcoin’de kesin olan bir şey, volatil olacağıdır.
Tecrübeli trader ayrıca, önde gelen kripto para birimi için “muazzam” bir talebin olduğu önemli bir fiyat seviyesini de vurguluyor. Brandt’e göre 30.000 doların veya çok düşük bir seviyenin bizi tutması olası. Ancak henüz “ormandan çıktığımızdan” emin olmadığını söylüyor, “belki o kadar alçalmamız mümkün değil,” ifadelerini kullanıyor. Kendisine göre şu anda bu düşük seviyede tutunabilir. Brandt, ayrıca şu cümleleri sarf ediyor:
Ancak bu, bunun altına kayamayacağımız anlamına gelmez ve eğer kayarsak, bazı ek tasfiyeler görebiliriz. Demek istediğim, gerçekten baktığınızda, Bitcoin için 30.000 dolardan muazzam bir talep olduğunu biliyoruz. Ne zaman oraya yaklaşsak, bir sıçrama alıyoruz.
04 Ağu 2021 - 15:34 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.