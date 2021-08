Bugüne Kadar Her Adımı Bildi! Son Dakika Bombayı Patlattı! İşte Size Bitcoin Tahmini!

Brandt, kripto para analisti Scott Melker ile yaptığı yeni bir röportajda, Bitcoin’in uzun vadeli bir yükseliş eğiliminde olmaya devam ettiğini, ancak volatilitenin öncü kripto para biriminin önemli bir özelliği olmaya devam edeceğini söyledi. Brandt, BTC’nin hala “parabolik bir ilerleme” içerisinde olduğuna dikkat çekiyor. Kendisine göre kilit nokta, insanların “BTC’nin 100 dolar yükselmesi, azalması, 1.000, 10.000 dolar azalmasına” takılması. Analiste göre uzun vadeli bir boğa trendi içindeyiz. Brandt, “Bu konudaki fikrimi değiştirmek benim için zaman alacak,” diyor ve ekliyor:

Bitcoin’in kesinlikle herhangi bir fiat para biriminin sunabileceğinin çok ötesinde bir değer deposu olduğunu düşünüyorum. Bu, Bitcoin’in her gün, her hafta, her ay, hatta her yıl yükseleceği anlamına gelmiyor, elbette çoğu zaman yükseldi. Ama volatilite göreceğiz. Bitcoin’de kesin olan bir şey, volatil olacağıdır.