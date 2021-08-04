- 04 Ağu 2021 - 15:34 G: 04 Ağu 2021 - 15:38

Bugüne Kadar Her Adımı Bildi! Son Dakika Bombayı Patlattı! İşte Size Bitcoin Tahmini!

Tecrübeli trader Peter Brandt, Bitcoin’in (BTC) parabolik aşamasının, önde gelen kripto para biriminin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 64.000 dolardan yüzde 50’lik geri çekilmesine rağmen hâlâ çok sağlam olduğunu söylüyor. İşte detaylar...

Peter Brandt: Bitcoin (BTC) uzun vadede yükselişte

Brandt, kripto para analisti Scott Melker ile yaptığı yeni bir röportajda, Bitcoin’in uzun vadeli bir yükseliş eğiliminde olmaya devam ettiğini, ancak volatilitenin öncü kripto para biriminin önemli bir özelliği olmaya devam edeceğini söyledi. Brandt, BTC’nin hala “parabolik bir ilerleme” içerisinde olduğuna dikkat çekiyor. Kendisine göre kilit nokta, insanların “BTC’nin 100 dolar yükselmesi, azalması, 1.000, 10.000 dolar azalmasına” takılması. Analiste göre uzun vadeli bir boğa trendi içindeyiz. Brandt, “Bu konudaki fikrimi değiştirmek benim için zaman alacak,” diyor ve ekliyor:

 

Bitcoin’in kesinlikle herhangi bir fiat para biriminin sunabileceğinin çok ötesinde bir değer deposu olduğunu düşünüyorum. Bu, Bitcoin’in her gün, her hafta, her ay, hatta her yıl yükseleceği anlamına gelmiyor, elbette çoğu zaman yükseldi. Ama volatilite göreceğiz. Bitcoin’de kesin olan bir şey, volatil olacağıdır.

Brandt’e göre 30 bin dolarda büyük bir talep var

Tecrübeli trader ayrıca, önde gelen kripto para birimi için “muazzam” bir talebin olduğu önemli bir fiyat seviyesini de vurguluyor. Brandt’e göre 30.000 doların veya çok düşük bir seviyenin bizi tutması olası. Ancak henüz “ormandan çıktığımızdan” emin olmadığını söylüyor, “belki o kadar alçalmamız mümkün değil,” ifadelerini kullanıyor. Kendisine göre şu anda bu düşük seviyede tutunabilir. Brandt, ayrıca şu cümleleri sarf ediyor:

Ancak bu, bunun altına kayamayacağımız anlamına gelmez ve eğer kayarsak, bazı ek tasfiyeler görebiliriz. Demek istediğim, gerçekten baktığınızda, Bitcoin için 30.000 dolardan muazzam bir talep olduğunu biliyoruz. Ne zaman oraya yaklaşsak, bir sıçrama alıyoruz.

Bir başka analist olan Matt Maley, BTC’nin 40.000 doları geri almaması durumunda fiyatın ciddi bir düşüş yaşayabileceğini belirtmişti. Kripto para birimi, yazım sırasında 37.891 dolardan el değiştiriyor.

04 Ağu 2021 - 15:34 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İşte Size Güncel Bitcoin Analizi! Yön Nereye? Yeni Fiyat Beklentisi Ne? mask
İşte Size Güncel Bitcoin Analizi! Yön Nereye? Yeni Fiyat Beklentisi Ne?
Kurumsal Firmalar Atağa Kalktı! Pantera Capital CEO’su Bitcoin İçin Fiyat Verdi! mask
Kurumsal Firmalar Atağa Kalktı! Pantera Capital CEO’su Bitcoin İçin Fiyat Verdi!
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in Düşmanlığı Bitti! Tüm Survivor İzleyenleri; Bu Yapılanı Fark eder Fark etmez Öylece Kalakaldı... İkisi de Aynı Anda Başladı! Vay Be mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in Düşmanlığı Bitti! Tüm Survivor İzleyenleri; Bu Yapılanı Fark eder Fark etmez Öylece Kalakaldı... İkisi de Aynı Anda Başladı! Vay Be
Mahkemede Tansiyon Yükseldi! Ripple CEO'sundan SEC Başkanına: "Bu Piyasada Netlik Nasıl Olsun?!" mask
Mahkemede Tansiyon Yükseldi! Ripple CEO'sundan SEC Başkanına: "Bu Piyasada Netlik Nasıl Olsun?!"
Burcu Esmersoy Milyonların Yüreğini Resmen Şaha Kaldırdı! “Sarışın Bomba” Lakabıyla Öyle Şeyler Paylaştı ki; Görenler Dondu Kaldı! Instagram Yandı, Tutuşuyor… mask
Burcu Esmersoy Milyonların Yüreğini Resmen Şaha Kaldırdı! “Sarışın Bomba” Lakabıyla Öyle Şeyler Paylaştı ki; Görenler Dondu Kaldı! Instagram Yandı, Tutuşuyor…
Dogecoin'de Fiyat Tahminleri Ortaya Çıktı! 1,2 Dolar ve 3,6 Dolar O Tarihte Görülecek! mask
Dogecoin'de Fiyat Tahminleri Ortaya Çıktı! 1,2 Dolar ve 3,6 Dolar O Tarihte Görülecek!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status