Bugüne Kadar Her Adımı Bildi! Son Dakika Bombayı Patlattı! İşte Size Bitcoin Tahmini!

Peter Brandt: Bitcoin (BTC) uzun vadede yükselişte

Brandt, kripto para analisti Scott Melker ile yaptığı yeni bir röportajda, Bitcoin’in uzun vadeli bir yükseliş eğiliminde olmaya devam ettiğini, ancak volatilitenin öncü kripto para biriminin önemli bir özelliği olmaya devam edeceğini söyledi. Brandt, BTC’nin hala “parabolik bir ilerleme” içerisinde olduğuna dikkat çekiyor. Kendisine göre kilit nokta, insanların “BTC’nin 100 dolar yükselmesi, azalması, 1.000, 10.000 dolar azalmasına” takılması. Analiste göre uzun vadeli bir boğa trendi içindeyiz. Brandt, “Bu konudaki fikrimi değiştirmek benim için zaman alacak,” diyor ve ekliyor:

Bitcoin’in kesinlikle herhangi bir fiat para biriminin sunabileceğinin çok ötesinde bir değer deposu olduğunu düşünüyorum. Bu, Bitcoin’in her gün, her hafta, her ay, hatta her yıl yükseleceği anlamına gelmiyor, elbette çoğu zaman yükseldi. Ama volatilite göreceğiz. Bitcoin’de kesin olan bir şey, volatil olacağıdır.

Brandt’e göre 30 bin dolarda büyük bir talep var

Tecrübeli trader ayrıca, önde gelen kripto para birimi için “muazzam” bir talebin olduğu önemli bir fiyat seviyesini de vurguluyor. Brandt’e göre 30.000 doların veya çok düşük bir seviyenin bizi tutması olası. Ancak henüz “ormandan çıktığımızdan” emin olmadığını söylüyor, “belki o kadar alçalmamız mümkün değil,” ifadelerini kullanıyor. Kendisine göre şu anda bu düşük seviyede tutunabilir. Brandt, ayrıca şu cümleleri sarf ediyor:

Ancak bu, bunun altına kayamayacağımız anlamına gelmez ve eğer kayarsak, bazı ek tasfiyeler görebiliriz. Demek istediğim, gerçekten baktığınızda, Bitcoin için 30.000 dolardan muazzam bir talep olduğunu biliyoruz. Ne zaman oraya yaklaşsak, bir sıçrama alıyoruz.

Bir başka analist olan Matt Maley, BTC’nin 40.000 doları geri almaması durumunda fiyatın ciddi bir düşüş yaşayabileceğini belirtmişti. Kripto para birimi, yazım sırasında 37.891 dolardan el değiştiriyor.