Bitcoin'de Işık Göründü! Sıçrama Gerçekleşebilir! Hazırlıklı Olun!

Bitcoin (BTC) şu anda destek bölgesi civarında hareket ediyor. Kısa vadeli grafik ölçeğindeki teknik göstergelere göre fiyat, bir sıçrama gerçekleştirebilir.

Bitcoin Fiyatındaki Düşüş Devam Ediyor

Bitcoin (BTC) 30 Temmuz’da 40.550 dolardaki direnç bölgesi üzerinden sapma (kırmızı daire) gerçekleştirdi ve 2 Ağustos’ta 42.559 dolar seviyesinde bir tepe oluşturdu. Ancak daha sonra düşüş hareketi başladı.

Şu anda 37.500 dolardaki destek bölgesinin hemen üzerinde hareket ediliyor. Bu destek bölgesi, 0,382 fib. düzeltme seviyesini oluşturuyor. Öte yandan sıradaki destek bölgeleri, 35.900 dolarda ve 34.340 dolarda yer alıyor. Bu destekler ise sırasıyla, 0,5 fib. düzeltme seviyesi ile 0,618 fib. düzeltme seviyesini oluşturuyor.

Günlük grafik ölçeğindeki teknik göstergelere bakıldığında, düşüş işaretleri görülüyor. MACD’de aşağı doğru bir dönüş işareti bulunuyor ve RSI, 70 seviyesi altına geriledi. Ancak Stokastik Osilatör, hala yükselişe işaret ediyor.

BTC Grafiği (TradingView)

Bitcoin Sıçrama Yapabilir

Altı saatlik grafiğe bakıldığında, yükselen destek çizgisinden bir kırılım gerçekleştiği görülüyor.

Öte yandan RSI, yükselen destek çizgisi takip edilmeye başlandığında 50 seviyesi üzerine geçmişti (yeşil ok). Ancak yükselen destek çizgisinden kırılım gerçekleştiği esnada, 50 seviyesi altına bir gerileme yaşandı (kırmızı ok).

Buna ek olarak Bitcoin, şu anda 0,382 fib. düzeltme seviyesinin hemen üzerinde hareket ediyor. Dolayısıyla bir sıçrama gerçekleşmesi muhtemel görünüyor.

İki saatlik grafik ölçeğindeki teknik göstergeler de sıçrama gerçekleşeceğine ilişkin senaryoyu destekliyor. MACD, düşüş hareketini yavaşlattı ve kademeli olarak yükselişe işaret etmeye başladı. Öte yandan RSI’da pozitif uyumsuzluk görülüyor.

Bitcoin fiyatının artış kaydetmesi halinde ise en yakın direnç bölgesi, 40.115 dolarda yer alıyor. Ayrıca bu direnç, 0,5 fib. düzeltme seviyesini oluşturuyor ve yatay bir direnç bölgesiyle de kesişiyor.

Dalga Sayımı Analizi

Kısa vadeli dalga sayımı analizine göre Bitcoin, bir düşüş impulsünün birinci alt dalgası (siyah) içinde hareket ediyor veya birinci alt dalgayı tamamlamak üzere olabilir.

Bu dalga sayımının geçerli olması halinde BTC, yukarıda da belirtildiği üzere bir sıçrama gerçekleştirebilir. Böylece ikinci alt dalga da tamamlanabilir.