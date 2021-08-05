Galatasaray'da Flaş İstifa Depremi! "Fatih Terim İstifa" Milyonlarca Kişi Ayaklandı! Neler Oluyor? Terim İstifa Etti mi?

Fatih Terim istifa sloganı altında paylaşımda bulunan taraftarlar tecrübeli teknik adamı istifaya çağırdı. Her geçen gün artan sosyal medya kullanıcıları sonrasında artık taraftarlar “yok artık, pes” dedirtti. O olaylar kulüpte de büyük sorunlara yol açtığı iddia edildi. Peki neler yaşandı, neler oldu? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor…

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