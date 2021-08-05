- 05 Ağu 2021 - 21:30

Galatasaray'da Flaş İstifa Depremi! "Fatih Terim İstifa" Milyonlarca Kişi Ayaklandı! Neler Oluyor? Terim İstifa Etti mi?

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray takımında sezon hazırlıkları kapsamında transferlerin zamanında olmaması ve futbolcu kalitelerinin her geçen gün kötüye gittiği yönünde düşünen taraftarlardan şok hazırlık geldi. İşte detaylar…

Şampiyonlar Ligi'nden Elenilmesinin Günah Keçisi Aranıyor

Fatih Terim istifa sloganı altında paylaşımda bulunan taraftarlar tecrübeli teknik adamı istifaya çağırdı. Her geçen gün artan sosyal medya kullanıcıları sonrasında artık taraftarlar “yok artık, pes” dedirtti. O olaylar kulüpte de büyük sorunlara yol açtığı iddia edildi. Peki neler yaşandı, neler oldu? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor…

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05 Ağu 2021 - 21:30 Ankara- Spor

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Terimizm - hocayı satanı bizde satarız bu böyle biline

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Ağustos 18:47

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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