05 Ağu 2021 - 00:06 Güncelleme: 04 Ağu 2021 - 22:54
Hilal Helvacıoğlu'nun Kazancı Ortaya Çıktı! Bir Ayda Kazandığı Para'yla Neler Yapıyor Neler! Hilal Helvacıoğlu Ne Kadar Kazanıyor?
Şimdilerde Baş Belası dizisinde rol alan İrem Helvacıoğlu bu aralar aylık kazancı ile gündemde. Sizde bu konuyu merak ediyorsanız haydi haberimize...
Ünlülerin kazançları ortaya çıkmaya ve görenlerin dudaklarını uçurtmaya devam ediyor! En son İrem Helvacıoğlu’nun ortaya çıkan aylık kazancıyla kaç asgari ücret alınabileceğini duyanlar resmen küçük dilini yutuyor! Peki, İrem Helvacıoğlu Ne Kadar Kazanıyor? İşte, detaylar…
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05 Ağu 2021 - 00:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.