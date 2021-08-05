Korona Bitmek Bilmediği Gibi Çoğalıyor! Ankara Kırmızı Alarmı Verdi! İşte Tüm Türkiye’yi Panikleten Korona Vaka Sayısı…

İki senedir insan hayatını alt üst etmeyi beceren Korona hala tam anlamıyla bitmiş değil. İnsanların yaz sezonunda kum, güneş ve tatil etkisine kapılması bir anda hastalık ortadan yok olmuş gibi hissettirse de vaka sayıları hem arttı hem de mutasyon geçirdi. İşte tüm detaylar…

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