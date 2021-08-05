- 05 Ağu 2021 - 10:58

Korona Bitmek Bilmediği Gibi Çoğalıyor! Ankara Kırmızı Alarmı Verdi! İşte Tüm Türkiye’yi Panikleten Korona Vaka Sayısı…

Tüm dünyanın hayatını esir alan korona virüs bitmek bilmediği gibi hem çoğalıyor hem de mutasyon geçiriyor. İnsanlığın iki senedir yenmeye çalıştığı COVİD-10 sayısı herkesi panikletti. Fahrettin Koca an be an tablo paylaşıyor fakat vaka sayılarına bakıldığında ‘’Bu işte bir ihmalkarlık var’’ dedirtiyor. İşte Ankara’yı kırmızı alarma geçiren güncel vaka sayısı…

Türkiye’de COVİD-19 Paniği! ‘’Kurtuluş yok dedirtti’’!

İki senedir insan hayatını alt üst etmeyi beceren Korona hala tam anlamıyla bitmiş değil. İnsanların yaz sezonunda kum, güneş ve tatil etkisine kapılması bir anda hastalık ortadan yok olmuş gibi hissettirse de vaka sayıları hem arttı hem de mutasyon geçirdi. İşte tüm detaylar…

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05 Ağu 2021 - 10:58 Ankara- Yaşam

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