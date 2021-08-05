Ethereum Neden Yükseliyor! Kripto Para Tarihine Geçmek Üzere! Ethereum'da Neler Oluyor?

Ethereum (ETH)

Geçtiğimiz gün 2.500 dolarlık seviyenin kırılmasıyla birlikte ETH, yukarı yönlü ivme yakaladı. London Hard Fork esnasında 2.820 dolara tırmanan ETH, 2.700 dolarlık noktayı aşarak önemli bir bölgeye adım attı. ETH, an itibarıyla 2.800 dolarlık direnç noktasını test ediyor. ETH boğaları, 2.800 dolarlık direnç noktasında girişimlerde bulunsa da bu seviye henüz aşılamadı.

12 saatlik grafikte, Ethereum’un 2.500 dolarlık seviyeden sıçradığı görülüyor. Boğalar, yükseliş trendini korurken ralli için hazırlık yapıyor. Bu durumda bir ralli öncesi 2.699 dolarlık seviyeye bir geri çekilme görülebilir.

Ethereum’un son 24 saatlik hacmindeki %45’lik artış yukarı yönlü hareketin devamı için güç biriktirme olarak değerlendiriliyor. Alıcılar, piyasa hakimiyetinde üstünlüklerini koruyabilirse, Ethereum 3.000 dolarlık direnç noktasını kırabilir. Öte yandan, aşağı yönlü fiyat hareketini değerlendirecek olursak teknik göstergeler 2.300 dolar ila 2.400 doların yukarı yönlü hareketin korunması adına önemli olduğunu vurguluyor.

En popüler ikinci kripto para birimi, bu yazının kaleme alındığı an itibarıyla 2.767 dolardan alım satım işlemi görüyor.

London Hard Fork

Ethereum London Hard Forku, bugün itibarıyla yayına girdi. Ethereum ağı, London güncellemesinin yanında EIP-1559’u aktif ederek ETH arzını otomatik olarak azaltan yakma işlemi gerçekleştirildi.

Yükseltme sonrasında kurucu ortak Joseph Lubin, Ethereum’u “ultrasound” olarak tanımladı. Bu tanımlamaya göre Ethereum, küresel hareketini daha da genişletti.

Ethereum’un ağ güncellemesi dolayısıyla Binance başta olmak üzere birçok kripto para borsası, ETH para çekme ve yatırma işlemlerini geçici süreliğine askıya aldı.