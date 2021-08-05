Ripple Hayatımıza İyice Girmeye Kararlı! Ripple Kredi Kartı Geliyor! İşte Detaylar...

Kripto para borsası Uphold ve ödeme platformu GlobaliD ortaklığı ile çıkartılacak olan kart, kullanıcılarına birçok fayda sağlayacak. Bu kart ile yapılan harcamalarda dolar veya birçok kripto para birimi kullanılabilecek. Mastercard iş birliği ile çıkaralıcak olan XRP kartın en dikkat çeken özelliği %5 “cashback” bonusu oldu.

Mastercard tarafından desteklenen XRP kartı, kullanıcıların toplamda 50 kadar kripto para birimi ve fiat para birimi ile harcama yapmasına olanak sağlayacak. Kullanıcılar, para iadesini XRP olarak almayı tercih edebilecekler. %5 “cashback” para iadesi ise 10.000 doların üzerinde harcama yapanlara verilecek. Diğer kullanıcılar için bu oran %2 olarak belirlendi. Kart şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşlarına dağıtılacak.

Kullanıcılar, XRP kartlarını Uphold tarafından desteklenen GlobaliD cüzdanları aracılığıyla yönetecek. Kart, ilk olarak bu yılın başlarında duyurulmuştu, ancak neredeyse 6 ay sonra kullanıma sunulabildi. Bu kartın piyasaya sürülmesi, XRP ve Ripple için büyük bir destek olacak. Ayrıca, XRP kart kullanmaya başlamak için müşterilerin GlobaliD’deki XRP Army grubuna katılmaları gerekecek.

Ripple ve SEC Davasında Önemli Karar

Geçtiğimiz günlerde önemli davada, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un avukatları SEC davasında Binance’ten bazı önemli belgeler talep ettiğini duyurmuştu. Ripple tarafı, şirketin sadece ABD içerisinde sattığı XRP üzerinden yargılanabileceğini belirtirken, SEC tüm satışlar üzerinden yargılama yapılması gerektiğini bildirmişti. Bu anlaşmazlık üzerine Ripple şirketi, dünyanın pek çok farklı yerindeki kripto para borsalarından belge talep etmişti. Upbit ve Bitstamp gibi önemli borsaların arasına ise yeni haftada Binance de katıldı. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un avukatları dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’ten bazı önemli dosyalar talep etti.

Bu taleple ilgili hakim son kararı verdi. Ripple’a Binance’in elindeki belgelere erişim hakkı tanındı. Kayıtlar, Garlinghouse tarafından yürütüldüğü iddia edilen XRP işlemleriyle ilgili. Ripple yöneticisinin işlemleri, SEC’in yetki alanı dışına müdahale etmeye çalıştığına dair kanıt sağlayabilir.

Ripple’ın hukuk ekibi, Menkul Kıymetler Yasası’na atıfta bulunarak, yasadışı XRP satışlarının yalnızca ülke içindeki satışları kapsadığını iddia ediyor. Avukatlar, Garlinghouse’un XRP satışlarının “kayda değer bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri dışındaki dijital varlık ticaret platformlarında yapıldığını” ve SEC’in bahsettiği yasalara tabi olmadığını belirtti.

Haziran ayında Garlinghouse ve Chris Larsen; Bitstamp, Huobi ve Upbit dahil olmak üzere ABD merkezli olmayan diğer kripto borsalarından belge talep etmek için uluslararası makamlara dilekçe sundular.

Japonya Hamlesi Ses Getirdi

Blok zinciri şirketi Ripple, geçtiğimiz günlerde de Japonya hamlesi ile büyük ses getirdi. Dev şirket, Japonya’daki ilk On-Demand Liquidity (ODL) koridorunu açtığını duyurdu. Japonya’nın önemli finans kuruluşlarından SBI’nin para transfer şirketi SBI Remit ile anlaşma sağladığını duyuran Ripple, On-Demand Liquidity (ODL) transfer sistemi kullanılarak Japonya ile Filipinler arasında para transferi yapılabileceğini açıkladı. Ripple’ın daha önce xRapid adıyla kurduğu ancak sonrasında adını On-Demand Liquidity (ODL) olarak değiştirdiği transfer sistemi, iki farklı para birimi arasında hızlı ve sorunsuz bir transfer gerçekleşmesini sağlıyor. Japonya’dan Filipinler’e yapılan para transferlerinin yılda toplam 1,8 milyar dolar seviyelerini bulduğu tahmin ediliyor. Japonya’da ilk kez kullanılacak olan ODL koridorunda, popüler altcoin Ripple’ın (XRP) kullanılabileceği de açıklandı.

Popüler altcoin XRP de gelen olumlu haberlerle beraber iyi bir performans göstermeye devam ediyor. Yatırımcıların gözdesi olan kripto para birimi, temmuz ayının ortalarında 0,51 dolar civarında seyrederken, haberin yazıldığı saatlerde 0,71 dolara kadar tırmanmış durumda.