Bu Konuda Çok İddialı! Lubin Ethereum İçin Bakın Ne Dedi!

Lubin’den BTC Ve ETH Kıyaslaması

Lubin, Bloomberg’e verdiği demeçte kripto para sektörünün aslında yeni nesil ekonomiyi oluşturacağını ve bu ekonomi içerisinde bazılarının diğerlerine baskın geleceğini ifade etti. Lubin’in “bazıları” olarak ifade ettikleri ise tahmin edilebileceği gibi kripto paralar.

Lubin, Ethereum ekosisteminin bu kapsamda en önde olan ekosistem olduğunu vurgulayarak bunu aslında internet ile kıyasladı. Ünlü isme göre Ethereum bu bağlamda çoktan Bitcoin’i geçmeyi başardı ve Ethereum ekosistemi son hız büyümeye devam ediyor.

“ETHEREUM EKOSİSTEMİ GELİŞTİRİCİ AKTİVİTESİ, GÜNLÜK İŞLEM SAYISI, İŞLEM DEĞERİ VE TOKEN SAYISI AÇISINDAN ÇOK ÖNCEDEN BİTCOİN EKOSİSTEMİNİ GEÇMEYİ BAŞARDI.”

Ethereum şu an için Proof-of-Work tabanlı modelden Proof-of-Stake tabanlı modele geçmeye hazırlanıyor ve bunun 2022 yılında tamamlanması bekleniyor. Bu geçiş ile ETH’nin BTC’ye karşı ciddi bir rekabet ortaya koyması bekleniyor.

Joseph Lubin de bütün bunlara göndermede bulunarak ETH’nin büyümesinin BTC’nin büyümesinden katbekat fazla olmasını beklediğini ima etti. Aslında ETH’nin ilerleyen yıllarda BTC’yi geçeceğini vurgulayan uzmanların sayısı aynı ETH ağındaki işlem ve kullanıcı sayısı gibi artmaya devam ediyor. Yine de ETH ile ilgili belirsiz menkul kıymet durumu, olayları belirsizliğe sürükleyebilir.