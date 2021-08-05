Ripple Yatırımcılar Bu Habere! XRP Card Yakında Ceplerde! İşte Özellikleri!
Başı ABD’nin menkul kıymet regülatörü SEC ile dertte olan XRP yatırımcıları, yine de ara ara iyi haberler almaya devam ediyor. Ripple yöneticilerinin Binance’te yapılan işlemlerinin mahkeme aracılığıyla talep edilmesi haberinden sonra gelen bu haber ise direkt olarak XRP yatırımcılarını ilgilendiriyor. İşte detaylar...
XRP Card Artık Gerçek Oluyor
Önde gelen kripto para borsalarından Uphold ve ödeme şirke GlobaliD ortaklığı, uzun süredir beklenen XRP tabanlı kartın hayata geçmesini sağladı. Yapılan duyuruda, her ödemede %5 geri ödeme verecek ve bu ödemeyi XRP ile verme opsiyonuna sahip olacak XRP Card’ın çalışmalarının başladığı vurgulandı.
Mastercard teknolojisini kullanacak olan XRP tabanlı banka kartı, kullanıcıların sadece XRP değil aynı zamanda birden çok kripto para birimi ve itibari para birimi kullanabilmesini de sağlayacak. Kullanıcıların geri ödeme olarak XRP alabilecek olması ise büyük bir yenilik olarak görülüyor.
Kartın destekleyeceği para birimlerinin toplam sayısının 50’den çok olduğu vurgulandı. Kullanıcılar geri ödeme kazanabilmesi için ise ilk 3 ay içerisinde 10.000 dolar ve üzerinde harcama yapması gerekmekte. Bunun devamında ise harcanan miktarın %2 ve %5’i arasındaki kısmı geri ödeme olarak kullanıcıya aktarılacak.
Kartın XRP ve Ripple için önemli bir etki yasatması ve ana akım kabulü arttırması da planlanmakta. Buna ek olarak kullanıcıların kart kullanımı için XRP cüzdanı açmak zorunda olması da XRP topluluğunun artması anlamına geliyor.
05 Ağu 2021 - 20:55 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.