Ripple Yatırımcılar Bu Habere! XRP Card Yakında Ceplerde! İşte Özellikleri!

XRP Card Artık Gerçek Oluyor

Önde gelen kripto para borsalarından Uphold ve ödeme şirke GlobaliD ortaklığı, uzun süredir beklenen XRP tabanlı kartın hayata geçmesini sağladı. Yapılan duyuruda, her ödemede %5 geri ödeme verecek ve bu ödemeyi XRP ile verme opsiyonuna sahip olacak XRP Card’ın çalışmalarının başladığı vurgulandı.

Mastercard teknolojisini kullanacak olan XRP tabanlı banka kartı, kullanıcıların sadece XRP değil aynı zamanda birden çok kripto para birimi ve itibari para birimi kullanabilmesini de sağlayacak. Kullanıcıların geri ödeme olarak XRP alabilecek olması ise büyük bir yenilik olarak görülüyor.

Kartın destekleyeceği para birimlerinin toplam sayısının 50’den çok olduğu vurgulandı. Kullanıcılar geri ödeme kazanabilmesi için ise ilk 3 ay içerisinde 10.000 dolar ve üzerinde harcama yapması gerekmekte. Bunun devamında ise harcanan miktarın %2 ve %5’i arasındaki kısmı geri ödeme olarak kullanıcıya aktarılacak.

Kartın XRP ve Ripple için önemli bir etki yasatması ve ana akım kabulü arttırması da planlanmakta. Buna ek olarak kullanıcıların kart kullanımı için XRP cüzdanı açmak zorunda olması da XRP topluluğunun artması anlamına geliyor.