- 06 Ağu 2021 - 14:11 G: 06 Ağu 2021 - 14:17

Analistten Çılgınca Hareket! "Bütün Bitcoin'lerimi O Altcoin İçin Sattım!"

Chico Crypto’dan üst düzey analist Tyler Swope, abonelerine daha fazla Ethereum (ETH) almak için neden Bitcoin (BTC) sattığını açıklıyor ve lider altcoin Ethereum’un potansiyel fiyatına ilişkin tahminini açıklıyor. BTC fiyatı 42.000 doların üzerindeki %7 düşüşle 39 bin doların “huzursuz aralığına” geri dönse de, aynı süre zarfında Ethereum yazım sırasında 2.450 doların altından 2650 dolara pompalanıyor. İşte detaylar...

Öncü altcoin ETH, BTC’ye yapacak?

Ünlü analist Tyler Swope’a göre :

 

Ethereum, EIP 1559‘dan sonra dalgalanacak ve piyasa değerine göre BTC’yi tersyüz etmek ile tehdit edecek!! Buna “tersyüz etme” diyorlar ve olmaya çok yaklaştı. Bitcoin düşerken ETH ile bu kopuş, aynı zamanda Bitcoin oran sayısını daha da artırıyor ve aylar içinde ilk kez 0.066’yı geçiyor.

Swope daha sonra Ethereum’un Bitcoin’i zaten çevirdiği 3 alana işaret ediyor. Birincisi Blockchain yerleşimi açısından. Ünlü analist ve trader Swope’a göre ETH, Bitcoin’in 6.7 milyarına karşılık Ethereum için temel olarak 22 milyar, Bitcoin’in değerinin 3 katından fazlasına yerleşiyor. Swope diyor ki:

Geriye dönüp bakarsak, tüm yıl boyunca da böyle oldu, Ethereum’un ekonomik faaliyeti BTC’den daha yüksekti ve Mayıs ayında en geniş halini aldı! Açıkçası, Ethereum tüm NFT’ler, DeFi vb. ile chaininde çok daha fazla ekonomik aktiviteyi kolaylaştırıyor!

ETH, BTC’yi nerelerde çevirecek?

Dikkatleri çeken ikinci metrik, günlük işlem sayısıdır. Trader Swope şu anda Ether’in günlük ortalama 1,25 milyondan fazla işlem gerçekleştirdiğini gösteren verilere dikkat çekiyor. Bitcoin‘in yaklaşık 238.000 işlemi var, bu da Ethereum’un günlük Bitcoin’den yüzde 425 daha fazla işlem ürettiği anlamına geliyor. Ve sonuncusu işlem ücretlerinin miktarıdır. Ünlü analist ayrıca Ethereum’un yakında aktif adreslerin sayısında Bitcoin’i çevireceğini tahmin ediyor. Şöyle diyor Swope:

Ethereum adresleri tekrar tekrar kullanılırken, Bitcoin adresleri genellikle çok daha az kullanılır, bir kereden sonra tamam gibi… bu yüzden bu kategori çok daha zorlu bir geçiş! Ancak Haziran ayının sonlarında, Ethereum, BTC’den daha aktif adreslere sahip olarak ilk kez bunu tersine çevirdi. Kısa sürdü, ama oldu ve bu sadece bir trendin kanıtı.

06 Ağu 2021 - 14:11 - Ekonomi

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