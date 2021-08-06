Milyonluk Ethereum'ları Acımadan Yaktılar! Bitcoin ve Ethereum Uçuşa Geçti!

Ethereum ağına yönelik çok beklenen yükseltme, ETH’nin para politikası için büyük potansiyelini şimdiden gösteriyor. EIP-1559 şimdiden 1 milyon dolar değerinde ETH yaktı. Ethereum, EIP-1559’un hayata geçmesinin ilk üç saatinde 1 milyon dolardan fazla ETH yaktı. Ethereum fiyatı son bir saatte %6 sıçrayarak hızlı tepki verdi. Henüz deflasyonist olmasa da, ETH arzının büyümesinde önemli bir düşüş görecek. Londra hardforkundan ve bugün erken saatlerde EIP-1559’un uygulanmasından bu yana üç saatten kısa bir sürede 1 milyon dolar değerinde ETH yakıldı.

EIP-1559, Ethereum (ETH) üzerinde deflasyon baskısı yapıyor

Ethereum’un EIP-1559 güncellemesi şimdiden 1 milyon dolar değerinde ETH yaktı.Yeni güncellemeyle birlikte, her bir Ethereum işleminin taban ücreti yakılır ve ETH arzı söndürülür. Bu arada, ETH fiyatı son bir saatte %6’dan fazla arttı. Yakılan ETH miktarı blok ödüllerinden (2 ETH) daha yüksek olan birkaç deflasyon bloğu chaine zaten eklendi.

Yazım sırasında, Ethereum 408.84 ETH yaktı – mevcut piyasa fiyatlarında yaklaşık 1,1 milyon dolar. Alınan verilere göre, şimdiye kadarki en büyük ETH yakıcılarından bazıları Uniswap, OpenSea ve Tether olmuş durumda. Bununla birlikte, liderlik tablosundaki ilk sırayı, Londra hard forkunu kutlamaya adanmış gibi görünen gizemli bir “$LONDON Hediyesi” projesi aldı.

EIP-1559’un nasıl çalıştığını ve gelecekte Ethereum için ne anlama geldiğini anlamak için, Ethereum araştırmacısı Justin Drake ile yakın tarihli bir Crypto Brifing röportajı, değişiklikleri ve ağ için ne anlama geldiğini tartışıyor. Drake, Crypto Briefing’e güncellemenin birkaç alanda hiçbir dezavantaj olmadan “saf iyileştirme” getirdiğini söyledi.

EIP-1559 ne getiriyor?

Ethereum’un arz deflasyonunu görmek için blok başına 2 ETH’nin üzerinde sürekli bir oran gerekli olsa da, EIP-1559, Ethereum’un deflasyonist bir para politikasına giden yolda ilk adımdır. Mevcut Proof-of-Work konsensüs mekanizması, Ethereum madencilerine her gün 12.000 ETH’den fazla ödeme yapmaya devam ederken, uzmanlar, Proof-of-Stake’in her gün yaklaşık 1.000 ETH alan doğrulayıcıları göreceğine inanıyor. Bu noktada, benzer ağ kullanımını varsayarsak, ETH deflasyonist bir varlık haline gelecektir.



Öte yandan Bitcoin, son derece değişken bir günde Ethereum’u yakalıyor. Bitcoin, büyük gün sırasında aniden 40 bin doları yeniden ziyaret etti. Saatler süren çalkantılı fiyat hareketinden sonra, Bitcoin boğaları artık kontrol altında görünüyor. Piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi, 17:13’te 40.000 dolar seviyesini tekrar ziyaret etti. Bitcoin, gün içi en düşük seviyesi olan 37.300 dolardan yüzde 8.40 toparlanarak etkileyici bir geri dönüş gerçekleştirmeyi başardı. Kripto kralının piyasa hakimiyeti de son toparlanma sırasında yüzde 2’nin üzerine çıktı.

Bu arada, çok beklenen “Londra” hard forkunun piyasaya sürülmesinin ardından büyük bir oynaklık yaşayan Ethereum, görünüşe göre artık nefes alıyor. ETH/BTC çifti, son üç saat içinde biraz zemin kaybetti ve yüzde 3.5 düştü.