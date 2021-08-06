Piyasanın Akilleri Açıkladı! Bu Altcoin, Bitcoin Falan Dinlemeyecek! "Yükseliş Yakın!"
ConsenSys kurucusu ve Ethereum’un kurucu ortağı Joe Lubin, Ethereum 2.0’da kilitli 13 milyar dolar değerinde Ether ve DeFi’lerde kilitli 70 milyar dolarla, altcoin Ethereum’a muazzam bir talebin olduğunu açıkladı. Richard Heart, London yükseltmesinden sonra Ethereum fiyatının 1.700 doların altına düşeceğini iddia ediyor. İki farklı yönde iddiadan Joe Lubin’nin tahminleri şu şekilde. İşte detaylar...
Joseph Lubin’a göre lider altcoin, “ultrasound money” statüsüne geçebilir
Joseph Lubin, gerçekleşen London hard fork’undan sonra, Ethereum’un “ultrasound money” statüsüne geçebileceğini ima ediyor. Yakın tarihli bir röportajda Lubin, Ethereum’un teklife dayalı bir ücret piyasasından sabit bir fiyat ve yakma mekanizmasına geçişini görecek olan yakındaki EIP 1559 yükseltmesi hakkında soruları cevapladı.
Şu anda etkin olan ikinci adım, küresel merkezi olmayan finans sisteminin demokratikleştirilmesidir. Ve bu adım, insanların “ultrasound money” dediği bir şeyin tanıtımıdır.
Lubin’in bahsettiği “ultrasound money” ne demek?
Ultrasound money terimi, Ethereum tabanlı topluluklar tarafından kullanılan ve 21 milyonla sınırlı arzı nedeniyle Bitcoin (BTC)‘i “sound money” olarak tanımlayan Bitcoin topluluğuna gönderme yapan bir “meme”dir. Bu ima, EIP-1559 ile yaratılandan daha fazla Ether yok edildikten sonra Ether arzının deflasyonist hale gelmesine neden olabilecek yakma mekanizmasına atıfta bulunmaktadır. Yükselmeden sonra her işlem, bir taban ücret yakacak ve bundan sonra ETH arzının azalmasına neden olacaktır. Bazı geliştiriciler ve kripto takipçileri, ETH’ye “ultrasound money” olarak Bitcoin’den daha güçlü bir değer teklifi vereceğine inanıyor.
Yani gezegende sabit bir miktarda altınız. Ve sabit Bitcoin arzı, bazı insanlar için “sound money” temsil eder. Ethereum 2.0’da kilitli 13 milyar dolar değerinde Ether ve DeFi’lerde kilitli 70 milyar dolar değerinde Ether token’i için muazzam bir talep var. Ve şimdi Londra hard fork’unun yayınlanmasıyla Ether token’ini yakıyoruz.
Yükseltme sonrası, deflasyonist hale gelmek zaman alabilir
London hard fork’undan hemen sonra ETH’nin deflasyonist hale gelmesi biraz zaman alabilir. Uzmanlara göre, yükseltme varsayılan olarak bunu sağlayamamaktadır. Bu konuda, bir Twitter kullanıcısı Korpi, Pazartesi günü bunun “ETH’nin hemen deflasyonist bir varlık haline geldiği anlamına gelmediğini” vurguladı. Bunun olması için yakılan ETH, blok ödüllerinde verilen ETH’den daha yüksek olmalıdır. Korpi’ye göre bunun, PoS’a geçişten sonra gerçekleşmesi daha olasıdır.
Ultrasound money, dilin samimiyetsiz bir şekilde kullanılmasıdır. Ethereum’un Bitcoin’den daha iyi para olduğu anlamına gelir. Yönlü olarak merkezileşirken ve esnek bir para politikasıyla çalışırken.
Son olarak London hard forku, ağın konsensüs algoritmasını PoW’dan PoS’a değiltirecek olan Ethereum 2.0 yolculuğunda önemli bir kilometre taşıdır.
06 Ağu 2021 - 16:44 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.