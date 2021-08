Ethereum'da Yeşil Enerji Dönemi! Yüzde 99 Düşüş Başladı!

14 Milyon Dolarlık Ethereum Yakıldı!

Dünyanın en çok kullanılan blok zinciri Londra hard fork olarak bilinen ve EIP 1559 adlı bir komisyon azaltma özelliği içeren güncellemeyi gerçekleştirdi. Komisyon indirimi, yürürlüğe girmesinden bu yana 14 milyon dolarlık Ethereum yakıldı.

Buterin, Singapur’da Bloomberg News ile yaptığı röportajda, “1559 kesinlikle Londra’nın(Güncelleme olan) en önemli kısmı” dedi. Londra yükseltmesi “Ethereum ekosisteminin önemli değişiklikler yapabileceğinin kanıtı.”.

Ethereum ve Bitcoin her ikisi de sürekli çalışan küresel bir bilgisayar ağı gerektiriyor. Bir iş kanıtı sistemi kullanarak çalışıyorlar. Ethereum yazılım geliştiricileri, blok zincirinin, karbon emisyonu sorununu da ortadan kaldıran tamamen farklı bir yaklaşım kullanıyor. Ethereum’u hisse kanıtı sistemi olarak bilinen sisteme geçirmek için yıllardır çalışıyorlar. Buterin, ETH 2.0’daki bu değişikliğin birleşme adı verilen bir süreçle gerçekleştirileceğini söyledi. 2022’nin başlarında beklendiğini, ancak yıl sonuna kadar gelebileceğini söyledi.

Londra Hard Fork “kesinlikle birleşme konusunda beni daha güvende hissettiriyor” dedi.

Sistemin Gelişiminde Önemli Yere Sahip Olacak

Ethereum, Bitcoin ve diğer dijital varlıklarla birlikte son 12 ayda inanılmaz bir fiyat artışı yakaladı. Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 302.8 artarken Ethereum yüzde 450 den fazla arttı. Bu kazançlar, her iki kripto paranın da Nisan ayındaki en yüksek seviyelerinden yaklaşık yarı yarıya düşmesinden sonra bile hala çok yüksek.

Ether’deki bu fiyat artışının nedeni, orijinalliği ve arzı. Ethereum’un büyümesi, blok zinciri tarafından doğrulanabilen dijital dosyalar olan, NFT’lerin patlamasından kaynaklanmaktadır. NFT’lerin popülaritesi bu yıl arttı. Dijital sanatçı Beeple’ın 69.3 milyon dolarlık rekor satışını bir LeBron James smacı videosunu içeren satışlarla desteklendi. Artık sanat galerilerinden Uluslararası Olimpiyat Komitesine, moda evlerine ve Twitter Inc.’e kadar herkes dijital coinleri sunuyor.

Ethereum Büyürken NFT’lerden Destek Aldı!

Perşembe günü yapılan değişiklik, Ethereum’u Bitcoin’in nasıl çalıştığına daha yakın bir yola sokacak. Ether’den farklı olarak, Bitcoin, 2009’daki başlangıcından bu yana şimdiye kadar yaratılacak olan 21 milyon coinlik sabit bir arza sahiptir. Bu fark, Ethereum eleştirmenlerinin Bitcoin ile benzer bir dijital para birimi olarak görülmemesi gerektiğini söylemelerine neden oldu.

Buterin, başlangıçta, Ethereum’un yaratılmasını anlatan 2013 tarihli beyaz kağıdında (White Paper). Oluşturulabilecek Ether miktarı konusunda bir üst sınıra sahipti. Bununla birlikte, değişikliklerde vardı, her zaman planı proof of stake’e geçmekti. Buterin, proof of stake’in sonunda Ether ekonomisini değiştireceğini düşünüyor.

Orijinal vizyonu hakkında “Para politikasının uzun vadeli taahhütlerde bulunma olasılığı gerçekten yoktu.” dedi. Ardından 2018’de Cornell Üniversitesi’nde birinci fiyat ihalelerinin verimsizliğinin tartışıldığı bir ekonomi ve hesaplama konferansına katıldı. Bu, en yüksek teklifi verenin kazandığı ve Ethereum ile Bitcoin’in ücret piyasalarını yapılandırdığı bir açık artırmadır. EIP 1559 nedeniyle Ethereum artık bu sistemin dışında.

Blok Boyutu Artık Eskisi Gibi Değil

Perşembe günü yapılan bir diğer önemli değişiklik, Ethereum’daki blok boyutunun artık değişken olmasıdır. Önceden, bir bloğa sığabilecek işlem miktarı sabitti. Yani kullanıcılar yüksek ağ talebi olduğunda bazen işlemlerinin gerçekleşmesini beklemek zorunda kalıyordu. Bloklar artık gelen işlemlerin miktarına uyacak şekilde büyür veya küçülür.

Buterin, “Artık bir sonraki bloğa dahil edilecek ve kullanıcı deneyimi için çok önemli olan bir işlemi göndermek çok daha kolay hale geliyor” dedi.