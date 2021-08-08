Bitcoin'in Arkasındaki Sır Ne? Neden Yükselişe Geçti! İşte Tüm Detaylar...
Kripto para piyasası dünyada meydana gelen gelişmelerden etkileniyor. ABD'de kripto para vergi düzenlemesi gündemde. Senato'da gündeme gelen kripto para hükmü için yeni bir değişiklik önerildi. Değişiklik senatörler Mark Warner ve Rob Portman’dan geldi. İşte detaylar...
ABD Senatosunda Ron Wyden, Cynthia Lummis ve Pat Toomey, madencilerin, node’ların, yazılım geliştiricilerin ve sektördeki diğer katılımcıların kripto para vergi hükümlerinden muaf olmasını önerdi. Bilindiği üzere dünyada kripto para piyasasına ilgi artınca Türkiye de dahil olmak üzere, İngiltere ve Çin ülkelerinde bazı yasal düzenlemeler yapmıştı.
BİTCOİN NEDEN YÜKSELİYOR?
Bitcoin bugün yüzde 6’dan fazla yükselerek mayıs ayından beri ilk kez 43 bin doların üstüne çıktı.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) güvercin mesajlarıyla artan risk iştahı ve büyük şirketlerden gelen olumlu haber akışını arkasına alan Bitcoin, bugün 43 bin 930 dolara kadar ulaştı.
BTC, 19 Mayıs’tan beri hiç bu seviyenin üstünde bulunmamıştı.
Bridgewater Associates Kurucusu Ray Dalio'nun Bitcoini bir nevi dijital altın olarak tanımlaması sonrası kripto para piyasasında yükseliş eğilimi üst üste üçüncü haftaya taşınırken, 17 Mayıs haftasından bu yana en yüksek seviye olan 43.392 doları gören Bitcoin 43.000 dolar seviyesinde dengelendi.
08 Ağu 2021 - 12:10 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.