Bu Altcoinlere Mutlaka Dikkat Edin! 5 İsim Önemli! İşte Detaylar...
Yılın son çeyreğine doğru ilerlerken, Blockchain projeleri 4.4 milyar dolarla rekor kırdı. İnternetin önde gelen istatistik veri tabanı Statista, 2021 yılını “kripto para birimi yılı” olarak adlandırıyor. Tüm bu sermaye akışı da; merkeziyetsizlik, şeffaflık ve güvenlik olmak üzere 3 temel unsur etrafında toplanıyor. Doğası gereği bu kriterlere uygun ve gelecek vaat eden, 5 Blockchain projesinin nasıl kullanıldığını keşfediyoruz. Altcoin Polygon ile başlayalım…
Blockchain’in interneti: Altcoin Polygon
Polygon, Ethereum Blockchain’in interneti olarak tanımlanmaktadır. ETH geliştiricileri ve yatırımcıları arasında yaygındır ve dApp’ler oluşturmak için kullanılır. Aynı zamanda, en büyük DeFi ekosistemine sahiptir. Ancak, bazı kusurları bulunmaktadır. ETH için giderilmesi gereken en büyük iki sorun; yüksek gas ücretleri ve düşük işlem hızıdır. Polygon’da bu sorunlara çözüm bulmayı hedeflemektedir.
Merkezsiz sanal dünya: Next Earth
Next Earth, kullanıcıları tarafından oluşturulan ve yönetilen sanal bir dünyadır. Hayır kurumlarına katkıda bulunurken, Dünya’sının bire bir dijital kopyasından sanal arazi satın alabileceğiniz ve ticaret yapabileceğiniz bir yerdir. Uzun vadeli vizyonu, kullanıcıların küçük sahnelerden genişleyen şehirlere kadar her şeyi inşa etmelerini sağlamak; sosyal toplantılara ev sahipliği yapmak veya iş toplantıları düzenlemek; hatta arkadaşlarla maceralara atılmaktır. En popüler özelliği de, Next Earth’in bir Blockchain’e sahip olmasıyla güvenli, şeffaf ve tüm kullanıcılar tarafından kolayca doğrulanabilmesidir. Bu sayede, herhangi bir endişe duymadan mülkiyetinizin değiştirilmesi konusunda kaygılanmanıza gerek kalmaz.
DeFi bankası: Aave
Aave, mevduat ve borçlanma varlıklarından faiz kazanmanızı sağlayan merkezi olmayan bir borç verme platformudur. Amaçları, daha düşük ücretler ve paranız üzerinde daha fazla kontrol ile geleneksel bankalara bir alternatif sunmaktır. Aave’nin likidite havuzu, şu anda 20 milyar doların üzerindedir ve Aave’nin Ethereum tabanlı akıllı sözleşmeleri, varlık ticareti, vadeli işlem sözleşmeleri ve tasarruf hesaplarında bir aracıya duyulan ihtiyacın yerini almaktadır. Dünyanın borç yükünün 300 trilyon dolara yakın olduğu göz önüne alındığında, bu alandaki potansiyel pratikte birlikte, AAVE dikkat edilmesi gereken altcoin projelerinden biridir.
Hızlı ve ucuz Ethereum: Altcoin Algorand
Algorand, Ethereum’a alternatif olarak PoS mekanizması eşliğinde, gelişmiş “sharding’ten” yararlanan bir Ethereum 2.0 platformudur. NFT’ler, stablecoin’ler ve daha fazlasıyla çok çeşitli finansal uygulamalarda kullanılmaktadır. Aynı zamanda, büyük ölçeklerde güvenli ancak merkezi olmayan Blockchain uygulamalarına izin veren bir konsensus protokolüne sahiptir. Bu göz önüne alındığında, Blockchain’in benimsenmesiyle Algorand’ı önemli bir proje haline getirir. Ek olarak, saniyede 1.000’den fazla işlem kapasitesiyle ve saniyeler süren onay süreciyle günlük kullanım içinde ön plana çıkmaktadır.
SolarCoin: Yenilenebilir enerji için en büyük adım
Madencilik söz konusu olduğunda, enerji tüketimi en büyük baş ağrılarından biridir. Küresel enerji üretiminin %1’den fazlası için Bitcoin gerçekleşmektedir. İsveç veya Malezya gibi ülkelerin yıllık enerji kullanımına kabaca eşit olduğu için, çözüm bulunması gereken bir sorundur. Bu konuda, SolarCoin, güneş panelleri kuran kişileri ödüllendirmek ve güneş enerjisinin benimsenmesi için giriş engellerini kaldırmaya yardımcı olmak için tasarlanmış bir kripto para birimidir. kendi kripto para birimleriyle, yenilenebilir enerji kullanan Blockchain’leri teşvik etmeyi amaçlar. Aynı zamanda, geliştiriciler, yatırımcılar, üreticiler, kurulumcular ve distribütörler ödüllerle SolarCoin kazanabilir.
09 Ağu 2021 - 08:33 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.