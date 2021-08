Bu Altcoinlere Mutlaka Dikkat Edin! 5 İsim Önemli! İşte Detaylar...

Blockchain’in interneti: Altcoin Polygon

Polygon, Ethereum Blockchain’in interneti olarak tanımlanmaktadır. ETH geliştiricileri ve yatırımcıları arasında yaygındır ve dApp’ler oluşturmak için kullanılır. Aynı zamanda, en büyük DeFi ekosistemine sahiptir. Ancak, bazı kusurları bulunmaktadır. ETH için giderilmesi gereken en büyük iki sorun; yüksek gas ücretleri ve düşük işlem hızıdır. Polygon’da bu sorunlara çözüm bulmayı hedeflemektedir.

Örneğin, Easyfi gibi DeFi projeleri ve Neon District gibi NFT projeleri de dahil olmak üzere yüzlerce merkezi olmayan uygulama, operasyonlarını Polygon ile ölçeklendirdi. Aynı zamanda, 13 yaşındaki bir öğrencinin, şu anda milyonlarca doları yöneten bir kripto para birimi para yönetimi ekosistemi olan PolyGaj’ı oluşturduğu, ölçeklenebilir DApp’ler oluşturmayı en kolay haline getiriyor. Bu arada, Blockchain oyunları ve NFT’leri büyütmek için Polygon Studios adlı bir birim bile başlattı. Yatırımcılardan Mark Cuban’ın yardımıyla, özel NFT modellerini ve pazar yerlerini başlatmayı kolaylaştıran Polygon NFT Studio’yu kurdu. Bu nedenle, hem basitliği hemde çeşitliliğiyle Polygon, dikkat edilmesi gereken 5 altcoin listesinde 1.sırada yer alıyor.

Merkezsiz sanal dünya: Next Earth

Next Earth, kullanıcıları tarafından oluşturulan ve yönetilen sanal bir dünyadır. Hayır kurumlarına katkıda bulunurken, Dünya’sının bire bir dijital kopyasından sanal arazi satın alabileceğiniz ve ticaret yapabileceğiniz bir yerdir. Uzun vadeli vizyonu, kullanıcıların küçük sahnelerden genişleyen şehirlere kadar her şeyi inşa etmelerini sağlamak; sosyal toplantılara ev sahipliği yapmak veya iş toplantıları düzenlemek; hatta arkadaşlarla maceralara atılmaktır. En popüler özelliği de, Next Earth’in bir Blockchain’e sahip olmasıyla güvenli, şeffaf ve tüm kullanıcılar tarafından kolayca doğrulanabilmesidir. Bu sayede, herhangi bir endişe duymadan mülkiyetinizin değiştirilmesi konusunda kaygılanmanıza gerek kalmaz.

DeFi bankası: Aave

Aave, mevduat ve borçlanma varlıklarından faiz kazanmanızı sağlayan merkezi olmayan bir borç verme platformudur. Amaçları, daha düşük ücretler ve paranız üzerinde daha fazla kontrol ile geleneksel bankalara bir alternatif sunmaktır. Aave’nin likidite havuzu, şu anda 20 milyar doların üzerindedir ve Aave’nin Ethereum tabanlı akıllı sözleşmeleri, varlık ticareti, vadeli işlem sözleşmeleri ve tasarruf hesaplarında bir aracıya duyulan ihtiyacın yerini almaktadır. Dünyanın borç yükünün 300 trilyon dolara yakın olduğu göz önüne alındığında, bu alandaki potansiyel pratikte birlikte, AAVE dikkat edilmesi gereken altcoin projelerinden biridir.

Hızlı ve ucuz Ethereum: Altcoin Algorand

Algorand, Ethereum’a alternatif olarak PoS mekanizması eşliğinde, gelişmiş “sharding’ten” yararlanan bir Ethereum 2.0 platformudur. NFT’ler, stablecoin’ler ve daha fazlasıyla çok çeşitli finansal uygulamalarda kullanılmaktadır. Aynı zamanda, büyük ölçeklerde güvenli ancak merkezi olmayan Blockchain uygulamalarına izin veren bir konsensus protokolüne sahiptir. Bu göz önüne alındığında, Blockchain’in benimsenmesiyle Algorand’ı önemli bir proje haline getirir. Ek olarak, saniyede 1.000’den fazla işlem kapasitesiyle ve saniyeler süren onay süreciyle günlük kullanım içinde ön plana çıkmaktadır.

SolarCoin: Yenilenebilir enerji için en büyük adım

Madencilik söz konusu olduğunda, enerji tüketimi en büyük baş ağrılarından biridir. Küresel enerji üretiminin %1’den fazlası için Bitcoin gerçekleşmektedir. İsveç veya Malezya gibi ülkelerin yıllık enerji kullanımına kabaca eşit olduğu için, çözüm bulunması gereken bir sorundur. Bu konuda, SolarCoin, güneş panelleri kuran kişileri ödüllendirmek ve güneş enerjisinin benimsenmesi için giriş engellerini kaldırmaya yardımcı olmak için tasarlanmış bir kripto para birimidir. kendi kripto para birimleriyle, yenilenebilir enerji kullanan Blockchain’leri teşvik etmeyi amaçlar. Aynı zamanda, geliştiriciler, yatırımcılar, üreticiler, kurulumcular ve distribütörler ödüllerle SolarCoin kazanabilir.

Her bir güneş paneli tarafından üretilen elektrik miktarını takip ederek, mevcut herhangi bir enerji projesinin en doğru muhasebe sistemini oluşturmayı amaçlamaktadır. Sonuç olarak, Blokchain’i, devrimsel bir teknolojiden daha fazlasıdır. Farklı endüstrilere uygulanarak ve 2021’de NFT’lerle, sanal dünyalarda ve DeFi’de bir dizi özellikle sıcak kullanım durumları sunmaktadır.