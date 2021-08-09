Yükselen Fırtına Bitcoin! İşte Detaylı Yorum Analizi!

Bitcoin (BTC) Fiyat Analizi

Bitcoin için aslına bakarsanız geçen günlerde çok güzel gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Bu gelişmeler, uzun süredir yatay piyasada olan BTC için bir yükseliş sinyali bile olabilir. Kralın ve piyasanın bizi şaşırtmamasını umarak, bu söylemin altını doldurmaya geçebiliriz diye düşünüyoruz.

Öncelikle Bitcoin’in sancılı hareketlerinden sonra, birçok yatırımcının piyasaya karşı güvenini kaybolduğunu hepimiz bilmekteyiz. Fakat bu uzun ve can sıkıcı döngü geçen günlerde kırıldı diyebiliriz. Analizimizden de anlaşılabileceği üzere BTC’nin kıramadığı ve ne zaman kırılamadığında, kendimizi $30.000 seviyelerinde bulduğumuz majör direnci kırıldı. Bu direnç bölgesi $41.500 ile $40.500 seviyeleri arasındaki bir bölgeydi.

Günlük analizimizi incelediğimiz için, bu seviye kırıldığında Telegram platformumuzdan sizi bilgilendirsekte, kırılımın kesin onayı için günlük kapanışın üst seviyelerde olması gerektiğini iletmiştik.

Bitcoin Fiyatı Ne Olacak?

Bu kapanış umduğumuz gibi direnç bölgesinin üstünde yaşandı ve hatta anlık olarak bir sonraki direnç seviyemizi bile test etti.

Yalnızca bahsettiğimiz döngü kırılımı değil, aynı zamanda ilk düşüşten oluşan majör düşen trend hattımız da bu bölgenin kırılımıyla birlikte aşılmış oldu. İki yönden de bizi heyecanlandıran bu hareket, Bitcoin için yükseliş çanlarının çaldığının bir göstergesi olabilir.

Fakat bizi tedirgin eden olayların da olduğunu size söylememiz gerek. Bu olayın bir tanesi RSI göstergesi. Bu göstergeye baktığımızda, aşırı alım seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu da genelde fiyatın negatif yönde ilerleyebileceğini bize göstermekte.

Bunun dışında fiyat ile RSI göstergesini karşılaştırdığımızda negatif uyumsuzluğun olduğunu görüyoruz. Bu da bize yükselişin sahte bir tepki olduğunu söylemekte. Boğa sezonunda her ne kadar uyumsuzluklar genelde çalışmasa da henüz kesin olarak boğaya devam ettiğimizi söylemek biraz güç.

Bu hareketlerin olumlu bir sürece girmesi elbette ki mümkün. Bunun için ise BTC’nin kırılan majör direnç hattı ile (artık destek), yeni direnç hattı arasında bir akumule sürecine girmesi gerekiyor. Sonrasında altmarketin de gücünü toplamasıyla ve yaz aylarının bitiminin getireceği para hacmi ile piyasanın tekrardan boğa trendine girmesi umduğumuz senaryo olacaktır.