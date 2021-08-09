'Bitcoin Satın Al' Sinyaline Hazır Olun! Sinyal Yolda, Geliyor!

Kripto uzmanı, tarihi Bitcoin satın al sinyaline işaret ediyor!

Bitcoin fiyatı, yaklaşık 28.888$’lık bir dip seviyesinden etkileyici bir artış kaydetti. Yine de tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmak için uzunca bir yol kat etmesi gerekiyor.

Ancak tarihsel olarak, en güvenilir sinyaller veren bir indikatörün yaratıcısı olan Capriole Investments’ın kurucusu Charles Edwards’a göre, birkaç gün sonra meşhur Bitcoin satın al sinyali tetiklenebilir.

Son birkaç ay içinde, Bitcoin en büyük boğa piyasası çöküşlerinden birini yaşadı. Bu dramatik çöküş, kısmen Çinli madenciler ve enerji kaynaklarına ilişkin piyasaya yayılan FUD (Fear – korku, Uncertainty – belirsizlik ve Doubt – şüphe) kaynaklıydı. Tüm bunlar Bitcoin hash gücünü düşürdü ve bu da hash ribbonlarının kapitülasyona geri dönmesine neden oldu.

Şimdi ise aracın yaratıcısı Charles Edwards, önümüzdeki hafta bir satın alma sinyali bekliyor.

“En karlı Bitcoin satın al sinyali geliyor! “

Peki bu tam olarak ne anlama geliyor?

Bu satın alma sinyali aynı zamanda, Bitcoin’in şimdiye kadar gerçekleşen devasa parabolik rallilerinden önce ortaya çıkan bir gösterge olarak biliniyor.

Bitcoin boğa koşusu ne zaman?

Bitcoin, diğer varlık türlerine benzemediği için, analistler temel analiz yaparken genellikle, bilinenlerin dışında bir dizi benzersiz araç kullanırlar.

Temel analiz araçları, çoğunlukla ağ güvenliği ve BTC madencileri ile ilgili verileri ele alır. Bitcoin, madencilik adı verilen bir proof of work sistemi aracılığıyla çift harcamalar sorununu çözen ilk kripto para birimi ve ilk dijital varlıktır.

Bu madenciler, ağın güvenliğinde çok önemli bir yere sahiptirler ve fiyat hareketleri üzerinde böyle ciddi bir etkiye sahip olabilirler.

Bitcoin araştırmacıları tarafından şu ana kadar, varlığın uzun vadeli fiyat potansiyelini ortaya koymaya yardımcı olacak düzinelerce gösterge geliştirildi.

1 milyon$’lık ütopik tahminlerle spekülasyon yapmak yerine, bu araçlar; Bitcoin’in, bir teknoloji, değer deposu gibi ömrünü etkileyebilecek temelleri inceler.

Şu sıralar, bu araçların çoğu çelişkili sinyaller veriyor. Madencilerin, BTC’lerini satıp satmayacaklarını anlamak için hash gücü oranına bakan Hash Ribbons olarak adlandırılan bu gösterge, 2021’de yeni bir yükseliş trendine işaret ediyor.

Bu gösterge, daha önce yalnızca 2 kez satın al sinyali verdi. Ve o dönemlerde Bitcoin, ortalama %5.000’in üzerinde artış kaydetti.

BTC fiyatı 45.000 doların altında konsolide olurken; şimdi Hash Ribbons, bir kez daha “Bitcoin satın al” sinyali veriyor.

İki büyük sinyalden ilki Bitcoin’i 20 dolardan 1.200 dolara çıkardı ve ikincisi ise 500 dolardan 20.000 dolara gönderdi. Peki bu kez ne olacak?

Şimdi diğer döngülerden daha fazla kapitülasyon aşaması ve satın alma sinyali mevcut. Bu faktörler nihai sonuçları değiştirebilir. Ancak bu göstergenin önceki “Bitcoin al” sinyalleri yaklaşık %5.000’lik bir hareketle sonuçlandığı için oldukça başarılı bir geçmişe sahip.

Esasen Hash Ribbons, Bitcoin madencilik zorluğuna ve hash gücüne dayalı hareketli bir ortalamadır. Madencilerin ne zaman pes ettiklerini ve kripto paralarını ne zaman satmaya başladıklarını gösterir.

Hash ribbons, Bitcoin’in hash gücü oranını temel alır ve yatırımcılara fiyatın ne zaman yükselişe geçeceğini söyler.

Teoride, madenciler büyük bir fiyat düzeltmesi gibi olaylar sonucunda pes ettiklerinde hash oranı düşer. Ancak hash gücü, Bitcoin’in otomatik zorluk güncellemeleri sayesinde yeniden yükselir. Hash Ribbons, madencilerin maliyetleri karşılamakta zorlandığı dönemlerin, pozisyon almak için en uygun zaman olduğunu gösteriyor.

Edwards’ın Hash Ribbons hakkındaki bir yazısına göre; “Bitcoin’in Hash gücünün, sadece 1 ve 2 aylık basit hareketli ortalaması, piyasa diplerini, madenci kapitülasyonunu ve daha da önemlisi Bitcoin satın almak için harika zamanları tanımlamak için kullanılabililir.“

Hash Ribbons göstergesi, şu anda alıcıların Bitcoin piyasasına girmesi için sinyal vermeye hazırlanıyor olabilir. Edwards’ın da dediği gibi gelecek hafta bu sinyal gelirse; bu, yeni ve devasa bir yükseliş eğiliminin başlangıcı olabilir.