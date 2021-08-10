Muhalefe Bitcoin Şoku! Bitcoin İle Bağış Toplayan Yardımcılara Soruşturma Açıldı!

Rusya’da Vladimir Putin’a muhalif isim Aleksey Navalny için fon toplayan kişiler hakkında soruşturma başlattı. Reuters’ın haberine göre Leonid Volkov ve Ivan Zhdanov adlı kişiler başta olmak üzere birkaç kişi için daha açılan soruşturma Devlet Emniyet Teşkilatı tarafından da resmen açıklandı.

Bitcoin topladılar, takip edilemediler

Navalny ve onun destekçileri yıllarca web siteleri ve bazı platformlar vasıtasıyla Bitcoin şeklinde yüklü bağışlar toplamayı başardılar. Rus devlet otoriteleri ise uzun süre toplanan fonların adreslerinin kimlere ait olduğunu tespit edemedi.

Navalny’nin destekçileri de bu yolla fon toplayabilmelerinden ötürü sürekli olarak kendilerine destek olmak isteyen kişilere, Bitcoin ile bağış yapmaları yönünde teşviklerde bulundular.

Haziran ayında bir Rus mahkemesi de, Navalny ve grubunu aşırıcı bir hareket olarak tanımlamış ve bu gruplara bağış yapılmasına yasak getiren bir karar vermişti. İşte alınan o karar, geçen hafta resmen yürürlüğe girdi.

Hareketi dışarıdan yönetiyorlar

Bilindiği üzere şu anda Rusya’da hapiste olan Navalny’nin şartlı tahliyesi de devlet tarafından iptal edildi. Rus muhalife 3,5 yıllık hapis cezası verilmişti. Soruşturma açılan ve Rusya dışında oldukları bilinen Leonid Volkov ve Ivan Zhdanov da özellikle Yputube ve sosyal medya hesaplarından Kremlin karşıtı yayınlarına devam ediyorlar. İkili, Rus devletinin kendilerini başka olaylardan ötürü de suçladığını ve hapse atmak istediğini, bunu da sadece hareketlerini durdurmak için yaptığını iddia ediyor.

Navalny 2011 yılında, Yolsuzlukla Mücadele Vakfı’nı (FBK) kurmuştu. Hatta bu vakfın avukatlarından biri olan Lyubov Sobol’un İstanbul’a geldiği iddia edilmişti. Sobol’un da Rusya’da hapis cezası bulunuyor.