Bu DeFi Borsasına Dikkat! Tokenlardan Çift Haneli Kazançlar Geliyor!

Merkezi olmayan borsalar, diğer adıyla DEX’ler, kripto endüstrisinin temel taşlarından biri haline gelmiş durumda. Coinbase ve Binance gibi merkezi borsalar gibi aracıları ortadan kaldırması en cazip özellikleri arasında sayılıyor.

Bugün, en iyi DEX’lerin hizmet tokenleri, büyük fiyat artışları görüyor

Uniswap’ın yerel tokeni UNI, yazı hazırlanırken dünden bu yana %10,4 arttı ve şu anda 29,22 dolardan işlem görüyor.

2017 yılında oluşturulan Uniswap, kullanıcıların herhangi bir ERC-20 tokenini düşük bir ücret karşılığında takas etmelerine olanak tanıyor. Ayrıca, kullanıcıların, protokole ekleyerek ve bir ticaret çiftinin likiditesini artırmak suretiyle, atıl varlıkları için pasif gelir elde etmelerini de sağlıyor. Bu aralar, yaklaşık %70 pazar payına sahip olan piyasadaki en baskın DEX, Uniswap olarak ortaya çıkıyor. DEXlerin Pazar payını gösteren grafik şu şekilde:

Ayrıca, CoinGecko’ya göre platform, son 24 saat içinde FTX borsası ve Kraken’deki merkezi muadilleriyle eşit işlem hacimlerine sahip.

SushiSwap’ın yerel tokeni SUSHI de %10 üzerinde artış kaydetti ve 10,43 $’dan işlem görüyor.

Uniswap’ın neredeyse aynı çatalı olan SushiSwap, yakın zamanda platforma birkaç yeni özellik ekledi.

“Trident” markası altında bir araya getirilen dört yeni ürün, diğer merkezi olmayan finans (DeFi) protokollerinden de feyz almaya devam ediyor.

ConstantProductPool, Uniswap’ın likidite sağlayıcılarından bir ticaret çiftinin her iki tarafını da paylaştırmasını isteyen 50/50 token havuzuna benziyor. HybridPool, sabit paralar gibi benzer değerleri yansıtan alım satım varlıkları için Curve Finance’in optimizasyonunu taklit ediyor.

ConcentratedLiquidityPool, Uniswap’ın likidite sağlayıcılarının likiditelerini yoğunlaştırmak istedikleri ticaret aralığını belirlemelerine olanak tanıyan v3 lansmanından ilham alıyor.

Ve son olarak, WeightedPool, kullanıcıların Balancer’a benzer şekilde havuzlanmış tokenların bakiyesini manuel olarak ayarlamasına izin veriyor.

SushiSwap ekibi, Shoyu adı verilen, takas edilemez token (NFT) platformunu oluşturmak için de yoğun mesai harcıyor.

Son olarak, 1inch Exchange‘in yerel tokeni 1INCH de yükseliş trendini devam ettiriyor. Token, son 24 saatte yüzde 12’ye yakın artış kaydetti.

1inch teknik olarak bir DEX toplayıcısı olmasına rağmen -yani SushiSwap ve Uniswap dahil olmak üzere çeşitli farklı DEX’lerden fiyat alıyor- ticaret yaparken gas ücretlerini azaltmak için yararlı bir platform haline geldi.

Bunun nedeni, 1inch’in daha önce CHI adlı bir gas tokeni kullanması ve bu da alım satım maliyetini %40’a kadar azaltmış durumda. Bu token ve bunun gibi diğerleri, Ethereum yükseltildikten sonra cazibesini yitirebilir.

Bunun yerine, 1inch ekibi, kullanıcıları gas maliyetini tazmin etmek için geri ödemeleri 1INCH tokeni şeklinde dağıtmak için oy kullandı. Platformda 100 1INCH tokenlik yatırım yapan bir kullanıcı, örneğin, yerel token bazında %25 gas ücret iadesi alacak.

DeFi borsaları Ethereum ile birlikte yükseliyor

Her bir tokenin son yükselişinin ardındaki nedenler farklılık gösteriyor. Yine de, üçü arasında ortak bir payda, üzerine inşa edildikleri temel protokol: Ethereum.

Geçen hafta Ethereum sert çatalını takiben, şimdi DeFi tokenlerinin protokolün en son yükseltmesinin avantajlarından yararlandığı görülüyor.