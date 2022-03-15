Nurgül Yeşilçay Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı... Nurgül Yeşilçay Kimdir Nasıl Ünlü Oldu?? Nurgül Yeşilçay Kaç Evlilik Yaptı?
Geçmişten günümüze kadar birçok dizi ve filmlerde rol alan güzel oyuncu hakkında bilinmeyenleri hayranları merak ediyor. Güzel oyuncu adını Asmalı Konak dizisi ile duyurmuştu. Sizde Nurgün Yeşilçay ile ilgili detayları merak ediyorsanız buyurun haberimize...
Geçmişten günümüze kadar birçok dizi ve filmlerde rol alan güzel oyuncu hakkında bilinmeyenleri hayranları merak ediyor. Güzel oyuncu adını Asmalı Konak dizisi ile duyurmuştu. Nurgül Yeşilçay’ın biyografisi de sevenleri tarafından merak ediliyor. Nerede doğduğu, kaç yaşında olduğu ve özel hayatı ile ilgili diğer konular da insanların kafasında soru işareti olarak kalıyor. İşte Nurgül Yeşilçay hakkında tüm detaylar…
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15 Mar 2022 - 23:54 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.