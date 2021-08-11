- 11 Ağu 2021 - 16:36 G: 11 Ağu 2021 - 16:41

"Bitcoin Zirvesi İçin Zaman Yakın!" Analistler Beklentilerini Kesinleştiriyor!

Bitcoin (BTC) 46.800 dolar ile 47.800 dolar aralığında bulunan ve birçok fib. düzeltme seviyesinin kesişim bölgesi olan kritik bir dirence doğru yaklaşıyor. İşte detaylar...

Kısa vadeli grafik ölçeğindeki teknik göstergeler, zayıf bir görünüm sergiliyor. Dolayısıyla Bitcoin (BTC) zirveye yaklaşıyor olabilir.

Bitcoin Dirence Doğru İlerliyor

Bitcoin (BTC) 20 Temmuz tarihinde 29.278 dolar seviyesinde bir dip oluşturdu ve daha sonra artış kaydetmeye başladı. 5 Ağustos’ta bir yüksek dip meydana geldi ve yükseliş hareketi devam etti. 10 Ağustos’ta ise 46.700 dolar seviyesinde bir tepe oluştu.

BTC şu anda 46.800 dolar ile 47.800 dolar aralığında yer alan oldukça kritik bir direnç seviyesine doğru yaklaşıyor. Ayrıca 46.800 dolardaki direnç, uzun vadeli 0,5 fib. düzeltme seviyesini (beyaz) oluşturuyor. 47.800 dolardaki direnç ise kısa vadeli 0,618 fib. düzeltme seviyesini (siyah) oluşturuyor ve yatay bir direnç bölgesiyle de kesişiyor. 

Dolayısıyla BTC’nin kritik direnç bölgesinde tutunması halinde yükseliş trendinden söz etmek mümkün görünüyor. Ancak Stokastik Osilatör’ün ve MACD’nin artış kaydetmesine rağmen RSI’da negatif uyumsuzluk (mavi) görülüyor.

Fiyat Hareketinde Kısa Vadeli Görünüm

Altı saatlik grafik ölçeğindeki teknik göstergeler, günlük grafik ölçeğindeki teknik göstergelere benzer şekilde, zayıf bir görünüm sergiliyor. Hem MACD hem de RSI’da birçok negatif uyumsuzluk görülüyor.

Dolayısıyla Bitcoin fiyatının düşüş yaşaması halinde en yakın destek seviyeleri, 39.900 dolarda ve 37.770 dolarda yer alıyor. Bu destekler ise sırasıyla, 0,382 fib. düzeltme seviyesi ile 0,5 fib. düzeltme seviyesini oluşturuyor.

Buna ek olarak, iki saatlik grafik ölçeğindeki teknik göstergeler ile altı saatlik grafik ölçeğindeki teknik göstergeler tamamen örtüşüyor. Hem MACD hem de RSI’da birçok negatif uyumsuzluk görülüyor.

O halde Bitcoin, yukarıda belirtilen 46.800 dolar ile 47.800 dolar aralığında bulunan bir seviyede zirveye ulaşabilir.

Dalga Sayımı Analizine Göre Bitcoin

Uzun vadeli dalga sayımı analizi, net bir görünüm sergilemiyor. Ancak kısa vadeli dalga sayımı analizine göre Bitcoin, bir yükseliş impulsünün (siyah) beşinci dalgası içinde hareket ediyor olabilir.

Birinci ve üçüncü dalgaların (siyah) fib. yansıtması kullanıldığında, hedefin 47.750 dolar seviyesinde yer aldığı görülüyor. Birinci dalganın fib. yansıtması kullanıldığında ise hedef, 47.250 dolar seviyesinde (turuncu) bulunuyor. 

11 Ağu 2021 - 16:36 - Kripto Para Haberleri

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