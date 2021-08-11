Ethereum Tüm Tuğlaları Yıkıyor! Yükseliş Devam Edecek mi? ETH'da Neler Oluyor?

Ethereum 4,362 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördükten sonra mayıs ve haziran aylarında kripto piyasasında yaşanan çöküşten nasibini alarak 1,700 dolara kadar indi.

Ethereum yatırımcılarının gözü bu dönemde ağda yapılacak olan Londra güncellemesinde idi. Güncellemenin Ethereum işlem ücretlerini düşüreceği, işlem hızını artıracağı ve Ether’i deflasyonist bir varlık haline getirerek değerini artıracağını bekliyorlardı.

Güncelleme 5 Ağustos’ta yapıldı. Beklentiler ile paralel bir görünüm çize Ethereum güncellemenin alınacağı belli olduktan sonra değer kazanmaya başladı. Ethereum anlık olarak 3,233 dolardan işlem görüyor. Ethereum ile lgili tüm verilere Koinmedya.com’dan ulaşabilirsiniz.

Ethereum 3 gün önce kritik 2,900 dolar direncini kırdı ve bir ralli başlattı. Yükselişe devam eden Ether’in daha fazla yükselmesi beklenebilir. Teknik veriler Ethereum’un 3,200 direncini kararlı bir şekilde aşması durumunda 3,350 dolara yükselebileceğini gösteriyor. Öte yandan, acil destek 3.110 dolar seviyesine yakın. Bir sonraki büyük destek 3.050 dolar seviyesine yakın, bunun altında fiyat 3.000 dolarlık testi tekrar test edebilir.

Popüler Kripto Analisti Rekt Capital, Ethereum fiyatı için yükseliş tahmini yaptı. İkinci en büyük kripto paranın devam eden fiyat hareketine bakarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkmaya hazırlandığını söylüyor.

Ethereum, haftalık zaman diliminde teknik açıdan çok güçlü görünüyor. Fiyat 0.236 fib 20 haftalık hareketli ortalamanın ve mavi yükselen kanalın üzerinde. RSI, çok yakında yukarı yönlü başka bir pompaya hazır görünüyor.