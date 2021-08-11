Passolig Kart Aşı Şartı Var Mı, Aşısızlar Maçlara Alınıyor Mu? Passolig Giriş Kartı Nasıl Alınır, Ücreti Ne Kadar? Passolig Kredi Kartı Hangi Bankaya Ait?

Passolig kart aşı şartı var mı, aşısızlar maçlara alınıyor mu en merak edilen konuların başında gelmektedir. Futbolseverleri çok yakından ilgilendiren açıklamalar gelmeye devam ediyor. Süper Lig’in bilet satıcıları olarak bilinen Passo, maçlara bilet alınacağı ve girişlerin olacağı sırada uyulması gereken kuralları açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan kabine toplantısı ardından aşı olmayan vatandaşlar için yeni kurallar getirilecek, kafe, düğün salonu, maç stadyumu gibi birçok alana aşılarını olmayan vatandaşlar girebilecek mi giremeyecek mi gibi konular netlik kazanacaktı.

Passolig Kart Aşı Şartı Var Mı, Aşısızlar Maçlara Alınıyor Mu?

Vatandaşlar tarafından merak edilen konuların başında gelen Passolig kart aşı şartı var mı, aşısızlar maçlara alınıyor mu sorusu yanıt buldu. Her ne kadar daha yeni PRC testi yaptırıp sonuçları temiz çıkmış, risksiz görünüyor olsalar bile yine de maçlara giremeyecekler.

Cuma günü başlayacak Süper Lig için stadyumda maçları bire bir izlemek isteyen seyircilerin girişleri hakkında açıklamalar gelmeye başladı. TFF Sağlık Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu tarafından alınan kararlara göre, maçlara giriş yapmak isteyen kişilerin aşı takvimlerini en az 14 gün önceden tamamlamış olmaları gerekiyor. Aşı yaptırmayan kişiler her ne kadar maçlara girmek için PRC testi yaptırıp, negatif çıkarak risksiz olduklarını gösterseler bile yine de giriş yapamayacaklar.

Aşısızlar risksiz olarak gözüktükleri zaman, Passolig kart aşı şartı var mı, aşısızlar maçlara alınıyor mu sorusunun yanıtlarını arasalar bile maalesef ki aşı yaptırmayan kişilere kesinlikle bilet satışları olmayacak. Kendilerine aşı hakları gelmeyen 18 yaşın altında olan vatandaşlar da maalesef ki söz konusu uygulamalara tabi tutulacaklar.

Covid-19 geçirmiş olan kişiler, eğer hastalıklarının üzerinden daha 180 gün geçmedilerse bilet alabilecekler. Karara bakılacak olursa; ‘’Hastalık geçiren kişilerin hastalıkları üzerinden 180 gün geçmeme şartı yerine getirildiyse bilet alabilecekler. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimleri tamamlanmamış olan kişilerin stadyuma girişlerine izin verilmeyecek.’’ İfadeleri öne çıkıyor.

Yabancı seyirciler için de aynı şartlar geçerli olacaktır. Müsabaka günü gelmeden en az 14 gün önce aşı takvimlerini tamamlamak gerekir. Eğer Passolig tarafından sorgulama yapıldığı sistemde gözükmese bilet alım ve transfer hakları yer almayacaktır.

Passolig Giriş Kartı Nasıl Alınır, Ücreti Ne Kadar?

Passolig giriş kartı nasıl alınır, ücreti ne kadar soruları Süper Lig için en merak edilen konulardan bir tanesi oluyor. Passolig uygulanmasındaki asıl amaç sporda meydana gelebilecek şiddetin en aza indirilmesi, huzursuzluklara neden olanların tespit edilmesi içindi. Fakat 2020 Mart ayından bu yana tüm dünya üzerinde yaşadığımız koronavirüs salgın süreçlerinden ötürü kullanım amaçlarından bir tanesi olarak aşılama çalışmaları oldu mu olmadı mı yönünde oluyor.

Futbol maçlarına girmek isteyen seyircilerin sahip olmak zorunda olduğu elektronik kart uygulaması, Passolig giriş kartı nasıl alınır, ücreti ne kadar merak edilirken bu kartlar olmadan maçlara girilmesi söz konusu olmuyor. Her ne kadar geçmiş zamanlarda maçlara girebilmek için bilet alabilmek adına uzun kuyruklara girmek ve çok uğraş vermek zorunda olunsa bile yerine gelen kart sayesinde artık her şey internet üzerinden anlık olarak biliniyor. Kağıt biletlerin tozlu raflara kaldırılması ardından e-biletler yerini aldı. Tabi ki elektrik sistemlerin gelmesi insanların Passolig giriş kartı nasıl alınır, ücreti ne kadar diye araştırmalarına, maçlara giriş yapabilmek için araştırmalarının hız kazanmasına neden oldu.

Passolig almak isteyen kişilerin ilk olarak uygulamaya ait resmi internet sitesinden ‘Hemen Al’ ikonuna tıklayarak siteye üye olma adımlarını tamamlaması gerekir. Bunun ardından başvuru formunu doldurmak ve mobil cihazlara gelen şifreleri girerek kart taleplerinde bulunmak gerekir. Kartların sipariş işlemleri tamamlandığı andan itibaren illa kartlar ele ulaşmak zorunda olmayacaktır. Kartlar gelene kadar beklemek zorunda olmadan maça gidilebilecektir. Passolig kartları adreslere teslim edilene kadar istenilen maçların biletleri internet üzerinden alınabilecek ve takımların stat girişlerinden tek girişlik kart satın almak yeterli olacaktır.

Passolig kartlar teslim edilmesinin ardından internet üzerinden bilet ya da kombine alma adımlarını tamamlayarak maçlara sadece kartlar ile gidilebilecek. Kargo ile evlere gönderilecek olmasından dolayı ek bir uğraş vermek zorunda kalmadan herkes oturduğu yerden passolig kart sahibi olabilecek.

Passolig giriş kartı nasıl alınır, ücreti ne kadar diye merak edilirken ücret konusunda takımlara göre değişken fiyatlara sahip olduğunu bilmek gerekir. Beşiktaş, Galatasaray, TFF logolu Passolig kartlar ile beraber logosuz passolig kartlar için 48,50 TL ücret talep edilir. Fenerbahçe takımı için 48 TL ücret söz konusu olurken Ankaragücü takımı için 36, Trabzonspor takımı için 40,5, Bursaspor için 35 TL ücretler istenir. Geri kalan passolig kart ücretleri tamamı da 27,5 TL olarak belirlenmektedir.

Passolig kart kullanım süreleri 1 yıl olarak belirlenmiştir. 1 yılın ardından da kartları yenilemek için ek bir ücret ödenmesi gerekir. Yenileme ücreti ile satın alma ücretleri arasında fark olmayıp, takımlara göre aynı ücretler ödenmektedir.

Passolig Kredi Kartı Hangi Bankaya Ait?

Passolig kredi kartı hangi bankaya ait futbolseverlerin en merak ettikleri konuların başında gelir. Spor ve eğlenceli dünyanın adeta anahtarlarını ele almak artık çok kolay olacak. Passolig kartlar ile stadyumlara güvenli bir şekilde girebilmek, istenmeyen her türlü olumsuzluklardan uzak bir şekilde futbol keyfine varmak için fırsatları sunuluyor. Bir andan da yurt içi ve yurt dışı her yerde adeta nakit para gibi de geçerli oluyor.

Bir yandan kredi kartı ile alışveriş yapma fırsatları sunarken bir yandan da adeta banka kartı gibi para çekme alternatifleri sunuyor. Bir yandan da passolig kredi kartı ile yapılan tüm alışverişlerde hangi takımın taraftarı olunursa o kulübe destek sunulmuş oluyor.

Passolig kartların yıllık olarak e-bilet kullanım haklarının sürelerini uzatarak maç bilet satın alma ile stadyumlara giriş haklarını devam ettirme fırsatları sunuyor. En yakın N Kolay noktalarından uzatma işlemleri yapılabilecek. N Kolay bankası ile anlaşmalı olarak ilerlemesi kart sahiplerine birçok avantajları sunarken, taraftarı olunan takımlara da destekleri ile öne çıkıyor. Her ne kadar N Kolay bankası ile anlaşmalı olsa bile kredi kartı borçlarını ödemek isteyen kişiler;

1. Aktif Bank internet şubesi

2. Passo mobil

3. PTT şubeleri

4. PTTmatik

5. N Kolay işyeri

6. Vakıfbank ATM’leri

7. Tüm bankalardaki hesaplardan EFT işlemleri ile Passolig kredi kartı borçları anlık olarak ödenebilecektir.

Passolig kredi kartı şifresi almak isteyen kişilerin; ‘SIFRE’ yazarak aralarında birer boşluk olacak şekilde kart numaralarındaki son 4 haneleri ve kartın arka kısmında yer alan üç haneli CVV numaralarını yazarak 6033’e kısa mesaj göndermesi gerekir. Ardından Passolig kredi kartı şifreleri rahat bir şekilde alınabilecektir.

Sadece koronavirüs salgın süreçlerinde değil Passolig kartlar futbolseverlerin her konuda rahat etmesine yardımcı oluyor. Sadece birkaç dakika kadar kısa sürede online bir şekilde yapılacak başvurular ile sahip olabilecek bir karttır. Bunun yanı sıra illa bir şubeye ya da adrese giderek almak zorunda kalmadan, adreslere kargo ile gönderiliyor olması Passolig kartların insan hayatındaki kolaylıklarını öne çıkarıyor.