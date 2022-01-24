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24 Oca 2022 - 00:05

Sercan Yıldırım'ın Eşi Nihan Yönel Kimdir? Nihan Yönel Ne İş Yapıyor? Nihal Yönel nereli, Kaç Yaşındadır?

Survivor Türkiye 2022 yarışmasının iddialı isimlerinden biri olan eski futbolcu Sercan Yıldırım, eşi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde...