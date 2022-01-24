24 Oca 2022 - 00:05 Güncelleme: 24 Oca 2022 - 00:06
Sercan Yıldırım'ın Eşi Nihan Yönel Kimdir? Nihan Yönel Ne İş Yapıyor? Nihal Yönel nereli, Kaç Yaşındadır?
Survivor Türkiye 2022 yarışmasının iddialı isimlerinden biri olan eski futbolcu Sercan Yıldırım, eşi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel kimdir? Nihan Yönel ne iş yapıyor? Nihal Yönel kimdir, kaç yaşındadır? İşte, detaylar…
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24 Oca 2022 - 00:05 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.